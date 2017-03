Sigue crisis de médicos en IMSS

Las clínicas y hospitales locales del Seguro Social recibirán a 72 nuevos médicos que fueron contratados en la Ciudad de México durante las jornadas de reclutamiento, informó Felipe Alcántara Martínez, secretario general de la Sección VIII del Sindicato del organismo.Sin embargo, aun cuando en un comunicado previo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) había indicado que la meta era traer al menos a 67, la cifra lograda, aunque superior, representa apenas la mitad de los 140 médicos que, de acuerdo con el secretario, necesitaba la institución.Así, tras dos semanas de búsqueda de profesionales de la medicina para cubrir el déficit que existe en la ciudad, el Instituto logró atraer a 22 médicos familiares y a 50 especialistas de otras ramas que se incorporarán a las labores a partir de este jueves, detalló Alcántara Martínez.En el caso de los primeros, el grueso de las contrataciones se halla bajo la modalidad de base definitiva, mientras que, en contraste, la mayoría de los médicos no familiares fueron ocupados en el esquema de suplencia, lo que en otras palabras significa que estarán aquí para cubrir vacaciones, incapacidades o faltas.De las plazas de medicina familiar, 13 de ellas son definitivas, cinco no lo son y 4 son de suplencia o bolsa de trabajo.En la parte de los especialistas, tan sólo 15 llegarán a Juárez para trabajar dentro de una base permanente, pues uno lo hará con base no definitiva y 34 más estarán para suplir las ausencias registradas por diferentes motivos.Aunque afirmó que haber logrado ‘convencer’ a la mitad de la meta es un resultado aceptable, Alcántara Martínez reconoció que estas contrataciones ‘aliviarán’ tan sólo momentáneamente la crisis que padece el organismo.“Debemos recordar que van a estarse jubilando médicos durante el transcurso del año. Sí se va a aliviar un poco, pero vamos a volver a entrar en crisis a finales del año, como ha estado sucediendo. Esto es cíclico, por la jubilación que hay de los médicos”, dijo.Según el reporte del titular local del sindicato, entre los médicos que vienen hay 19 anestesiólogos, 10 cirujanos, 10 pediatras, 15 urgenciólogos, 14 de Salud en el Trabajo, tres epidemiólogos, dos geriatras, siete ginecólogos, dos angiólogos, un cirujano pediatra, un dermatólogo y un endocrinólogo.De acuerdo con el representante de la organización gremial, el IMSS en la ciudad de Chihuahua recibirá a 31 médicos familiares con base definitiva, un número mayor comparado con los 13 de Ciudad Juárez debido a que, afirmó, en la capital del estado el déficit de este tipo de personal es todavía más acentuado que en la frontera.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.