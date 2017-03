Sin identificar, osamentas halladas en Juárez y el Valle

Los restos humanos exhumados en las fosas clandestinas localizadas en la zona de Juárez y el Valle continúan sin identificar, dijo ayer el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.Hasta el momento han sido desenterradas 19 osamentas, 13 corresponden a fosas localizadas en los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero; seis fueron exhumadas en el ejido Jesús Carranza que corresponde al municipio de Juárez.El funcionario estatal aseguró que esta Fiscalía se mantiene al margen de la búsqueda de restos humanos en la región serrana de El Largo Maderal.“De nuestra parte no hay excavaciones en la zona del Largo Maderal, no tenemos información específica y si alguna organización la tiene y la desea compartir con gusto la atenderemos”, dijo ayer Peniche Espejel en esta ciudad.El fiscal general agregó que en la búsqueda de personas desaparecidas en Juárez y el Valle mantendrá la búsqueda de restos durante todo el año, sin embargo, son procesos lentos para la reconstrucción de los cuerpos y la identificación de las víctimas.Dijo que después de cada hallazgo se cumple con el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.Es decir, cada osamenta exhumada es trasladada al área especializada de antropología forense, para determinar las características de los restos localizados y las necesidades de su conservación.Tratándose de osamentas –restos óseos articulados– se deberán de colocar en una bolsa de papel, mientras que en el caso de restos óseos se colocarán en bolsas de cadáver y son trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), lugar donde se realizará la necropsia.Posteriormente en los casos que se identifique los restos o cadáver se entregan a los familiares, en aquellos que no se logre su identificación, intervienen otras áreas y se realizarán las tomas muestras de sangre y en aquellos que se encuentran en estado avanzado de descomposición de tejido o fragmento de hueso que son enviadas al Laboratorio de Genética.De los cuerpos que no logren identificarse se obtendrá su perfil genético y realizarán muestras y estudios de odontología y antropología con un estudio osteológico para la obtención de la osteobiografía de los individuos para la confronta con información proporcionada por futuros familiares, buscando la posibilidad de lograr su identificación.El estudio de Genética de los cuerpos y restos óseos sin identificar son ingresados a la base de Datos Estatal para futuras pruebas genéticas de familiares de personas desaparecidas o privadas de la libertad en el Estado de Chihuahua.Lo anterior es realizado para que todos los cuerpos y restos óseos que se pretenden inhumar cuenten obligatoriamente con estos estudios, concluidos los análisis respectivos y de ser necesario, los restos óseos se conservarán en cajas de cartón dentro del área especializada del Semefo, las cuales estarán debidamente identificadas al igual que las bolsas de papel que contengan.En caso de osamentas que cuenten con tejido adherido en forma considerable, se conservarán en bolsa de plástico bajo congelación en la misma área.Con el propósito de dar destino final a los restos óseos o cadáveres, una vez realizados los estudios correspondientes y tener el perfil genético, se solicita la autorización para la inhumación a los Agentes del Ministerio Público, encargados de las investigación, correspondiente, se informó.

