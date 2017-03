Llegan tarde al iniciar semana con nuevo horario

La mañana de ayer Victoria García despertó con la certeza de que lo hacía a tiempo para comenzar su rutina diaria, sin embargo, cuando prendió la televisión se dio cuenta que ya eran las 8:20 de la mañana, una hora más tarde de lo que calculó.“Yo no oí la alarma del teléfono, yo digo que no sonó, me desperté y vi la tele, ya eran las 8:20; ya mejor ni desperté a mis niños, dejé que faltaran a la escuela”, relató la madre de familia de 29 años.Mencionó que de por sí todos los días batalla para levantar a sus pequeños estudiantes de kínder y primaria, ayer fue casi imposible.“En la noche ni se querían dormir, porque para ellos todavía era temprano y no tenían sueño”, relató.El inicio de semana con el horario de verano que entró el domingo provocó casos similares a los de Victoria y sus hijos; muchos juarenses llegaron tarde a sus compromisos, con la sensación de no haber dormido lo suficiente.“Desde ayer (domingo) y ahora todos los viajes que he hecho han sido así, ‘písele, que vamos tarde’; yo les explico que haré lo que puedo, porque si puedo manejar rápido pero debo tener precaución”, relató Humberto, un chofer de la franquicia Uber.En lo que respecta a las escuelas, oficialmente la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte informó que no se reportaron ausentismos.La titular de la dependencia Judith Soto Moreno, indicó que no hay pretexto porque la puntualidad es primordial entre la comunidad estudiantil.“El cambio de horario en el sistema escolar es benéfico porque se aprovecha más la luz solar y se ahorra energía eléctrica en los planteles”, dijo.De acuerdo con las modificaciones, a partir de ayer en las escuelas estatales la entrada es a las 8 de la mañana y la salida a la 1 de la tarde, en tanto que en el vespertino la jornada abarca de 2 a 7 de la tarde.En las escuelas de tiempo completo acuden de 8 de la mañana a 4 de la tarde y las primarias de jornada amplia de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde.En el caso de las primarias federales, van de 8 de la mañana y a 12:30 de la tarde y en el vespertino de 2 a 7 de la tarde.Las escuelas de tiempo completo tienen horario de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y en jornada amplia de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde.En el caso de los preescolares y las secundarias no se tiene ninguna modificación.Soto Moreno recomendó a la comunidad a estar pendiente de este ajuste durante los primeros días para evitar retardos.El Horario de Verano, que obligó a los habitantes de la zona fronteriza a adelantar su reloj una hora la madrugada del domingo, prevalecerá hasta noviembre.