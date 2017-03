Sobrevivió a vicios y al cáncer; ahora vende dulces

Superó al alcoholismo, la drogadicción y el cáncer, vende dulces y comparte su historia con la intención de dar un mensaje positivo a personas que se encuentran en estas circunstancias.Manuel Moreno Mercado nació en Michoacán y a sus 45 años es un sobreviviente de cáncer, sin embargo reconoce que el haber dejado a su familia cuando apenas era un niño, no fue la mejor decisión que tomó.“Yo me fui de mi casa a los ocho años, por seguir amigos y tomar malas decisiones. En mi casa había mucha droga, mucha prostitución, yo me fui a seguir haciendo lo mismo a otras partes, lejos.“Cuando quise regresar ya estaba muy enviciado en la drogas, el alcohol; fueron 28 años de adicciones”, compartió Manuel.Mencionó que todos sus amigos con los que creció en el vicio murieron por diversas causas, algunos de Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) por compartir jeringas y otros tantos de la “tomadera” –dijo– “el hígado se les deshizo”.La lucha contra el cáncer y las condiciones económicas adversas le han provocado pensamientos suicidas, porque hay momentos en los que no cuenta con el dinero suficiente para comprar las medicinas, externó.“Vivo en condiciones no muy agradables, pero el ánimo de mi familia y de toda la gente que pasa por este crucero me motiva”, compartió.Manuel se sustenta de vender dulces en avenida De la Raza y Tecnológico, con lo que solventa sus gastos cotidianos, sin embargo, para costear la operación se acercó al Hospital General, en donde lo ayudaron a través del Seguro Popular.Platicó que hace tres años, cuando tenía 42, luego de orinar y regir sangre, se hizo unos estudios en los que le detectaron cáncer de próstata, después le detectaron cáncer de hígado, debido a que empezó a consumir alcohol a muy temprana edad, creyó que no tendría remedio.“Yo pensé que el hígado estaba totalmente desecho, pero no, el cáncer de hígado iba empezando. Me operaron y me quiso dar un infarto en la plancha, pero gracias a Dios estoy sobreviviendo y trato de salir adelante”, dijo Manuel.De esa operación quedó solamente con un pedazo de hígado que le funciona y lo convierte en un sobreviviente de cáncer, “Yo se los comparto a muchas personas de que sí se puede, pero tienes que querer, tienes que poner de tu parte, yo siempre dije puedo, puedo, puedo y pude”.Dijo que parte del éxito fue que la detección del cáncer se llevó a tiempo, antes de que avanzara de tal manera que ya no hubiera podido superarlo.