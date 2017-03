Visita Juárez nuevo delegado del PRI en Chihuahua

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para Chihuahua, Fernando Moreno Peña, aseguró que la corrupción no es un patrimonio ni cualidad del organismo político sino una “condición humana”, porque en todos los partidos se han presentado casos de este tipo y “pillos” hay en todos lados.“El PRI no tiene el patrimonio de la corrupción porque no es una cualidad de partido, es cualidad de humanos, eso se da en el PRD, en el PAN, en el PRI, en cualquier partido político. Nosotros no nos asumimos como los abanderados y los representantes de la corrupción”, afirmó.En la primera visita que hizo ayer a Ciudad Juárez luego de ser designado como delegado nacional, el exgobernador de Colima recordó casos de corrupción en otros partidos políticos, como el del panista Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora; así como el caso de Rene Bejarano Martínez, del PRD.“No nos asumimos como los abanderados y los representantes de la corrupción y ahí está el caso de Padrés y del PRD. ¿A poco ya se les olvidó el tema de las ligas de Bejarano? Se les olvida a veces a los medios también que ya ahora la esposa de Bejarano es la coordinadora en el Senado, entonces es un tema de individuos, no de partido”, sostuvo.Cuestionado sobre el impacto político que les han representado las denuncias por presuntos actos de corrupción de exgobernadores priistas como el chihuahuense César Duarte Jáquez y el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el delegado consideró que al partido también lo han desgastado otras cosas como el ejercicio de Gobierno a nivel federal.

