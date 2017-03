Exigen a JMAS cobrar agua consumida, no promedio

Líderes de la sociedad civil exigieron a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) cobrar a usuarios su consumo en base a las lecturas reales de sus medidores y no con un promedio que el sistema les da.Se informó que aun cuando la mayoría de los más de 450 mil usuarios de agua potable aquí tienen un medidor en casa, a más de la mitad se les factura con base en una estimación y no de acuerdo con la lectura de la cantidad que utilizan.José Luis Ontiveros, representante del Frente de Movimientos Populares, una organización que ha llevado a cabo algunas protestas contra la JMAS, consideró que el problema se origina en la burocracia de la descentralizada.“Les hemos demostrado que las tomas no están tapadas con carros o con botes de basura. Son huevones, eso es lo que son. Es la burocracia de no hacer su trabajo bien” dijo.“¿Cómo es posible que una familia te pague 5 mil pesos de agua que porque hay una fuga cuando no la hay? Es el mal servicio de ellos”, reiteró.Para Sergio Conde Varela, titular de Patria Nueva, quien en una ocasión se manifestó públicamente contra el organismo, la Junta debe basarse exclusivamente en lo que marque el registro y debe, además, respetar los descuentos a las personas de la tercera edad.Desde su punto de vista, la ciudadanía demanda certeza en los cobros que efectúa la JMAS.“Deben entender que se trata de una descentralizada que realmente su propósito no es reunir dinero”, señaló. “Su propósito es prestar un servicio”.De acuerdo con datos oficiales de la institución, en Juárez hay 458 mil cuentas de usuarios de los que 413 mil cuentan con medidor, lo que representa el 90 por ciento del total de tomas.No obstante, sólo 204 mil reciben el cobro para hacerlo bajo el esquema de “servicio medido” y, a los demás, 209 mil, se les cobra “consumo promedio”.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.