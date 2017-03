PRI no es representante de la corrupción: delegado

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para Chihuahua, Fernando Moreno Peña, aseguró que la corrupción no es un patrimonio ni cualidad del organismo político sino una “condición humana”, porque en todos los partidos se han presentado casos.“El PRI no tiene el patrimonio de la corrupción porque no es una cualidad de partido, es cualidad de humanos, eso se da en el PRD, en el PAN, en el PRI, en cualquier partido político, nosotros no nos asumimos como los abanderados y los representantes de la corrupción”, afirmó.En la visita que hace este día a Ciudad Juárez luego de ser designado como delegado nacional, el exgobernador de Colima recordó casos de corrupción en otros partidos políticos, como el del panista Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, donde el PRI ahora es gobierno; así como el caso de Rene Bejarano del PRD.“No nos asumimos como los abanderados y los representantes de la corrupción y ahí está el caso de Padrés y del PRD. ¿A poco ya se les olvidó el tema de las ligas de Bejarano? Se les olvida a veces a los medios también que ya ahora la esposa de Bejarano es la coordinadora en el Senado, entonces es un tema de individuos, no de partido”, sostuvo.En una entrevista en el exterior de la sede local del partido, el delegado concedió que al interior del tricolor hay molestia luego de que perdieron las elecciones pasadas, pero dijo que también hay un ánimo de recuperarse y revisar las causas que los llevaron a la derrota para superarlas rumbo al 2018.“Las derrotas son colectivas y los triunfos también, cuando perdemos es cuando no hicimos lo que teníamos que hacer y no porque alguien en lo particular no lo hizo, porque estaríamos muy mal si pensamos que uno, dos o tres o un grupo de personas hace perder a todo un partido político, hay un falla en el conjunto que es lo que nos hace perder, no hay individualidades que nos hagan perder, como tampoco hay individualidades que nos hagan ganar”, manifestó.Moreno Peña se encuentra en la ciudad para hacer un diagnóstico de la condición del partido y determinar la ruta a seguir en cuanto a la renovación de sus dirigencias en el estado y los municipios.En la mañana sostuvo una reunión privada con los integrantes del Comité Municipal y por la tarde se espera que hable con los funcionarios que ocupan cargos públicos, con la clase política, líderes y expresidentes.