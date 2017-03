Se quejan guiadores por cierre de avenida

Guiadores que condujeron ayer por la avenida Paseo Triunfo de la República durante el cierre de la calle por motivo del Circuito Internacional de Marcha 2017, manifestaron que hizo falta señalización que los guiara por las desviaciones o las rutas alternas.Sin embargo pese a esta situación no se presentaron incidentes, por lo que la carrera concluyó con un saldo blanco, de acuerdo a un comunicado emitido por la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Durante la mañana de ayer la afluencia en las calles era poca, sin embargo varios de los conductores al circular por la Paseo Triunfo de la República de oriente a poniente y llegar a la intersección con Lago de Pátzcuaro se sorprendieron con la desviación.Algunos vehículos dieron vuelta en “U”, otros bajaron por dicha calle, sin embargo al no haber señalización varios seguían derecho para llegar a la calle Vicente Guerrero, la cual también estaba cerrada, al dar vuelta a la derecha se toparon con cuadras que no tenían salida o más cierres de calles.“Todos los que van derecho se tienen que desviar hasta allá y son calles de un solo sentido o cerradas, tienes que andar buscando cómo vas a salir y pierdes tiempo”, comentó Rodolfo Granados.Por su lado Ricardo Morales el cual estaba de visita en la ciudad externó: “no hay nada, tenemos que buscarle”.Conforme el día fue avanzando el tráfico se incrementó y los vehículos siguieron su curso, guiándose por los movimientos de los de enfrente pero no por algún tipo de señalización vial.En varias intersecciones se observaron agentes de Tránsito, de acuerdo al comunicado oficial de 30 oficiales, pero en su mayoría indicando que no había acceso a tal o cual área.Asimismo la directora, Verónica Jaramillo Arguelles, dijo que el Comité organizador del evento estuvo integrado por Vialidad, Seguridad Pública, Policía Estatal, Bomberos, Rescate, Instituto Municipal del Deporte y Protección Civil del Estado, quienes mantuvieron constante comunicación y coordinación para lograr que no hubiera incidentes durante el evento.Jaramillo Argüelles informó que el centro de mando de la Marcha se instaló en el estacionamiento del centro comercial ubicado en Paseo Triunfo de la República y calle Adolfo de la Huerta.

