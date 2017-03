Imponen cobro de agua a miles con medidor

Aun cuando la mayoría de los 458 mil usuarios de agua potable en la ciudad tienen instalado un medidor en su domicilio, a más de la mitad se les factura con base a una estimación de su consumo y no se les toma lectura de la cantidad que utilizan.De acuerdo con datos de la descentralizada, hay 458 mil cuentas de usuarios en toda la ciudad, de las que 413 mil tienen instalado un medidor, lo que representa 90.17 por ciento del total de domicilios.Sin embargo, sólo a 204 mil (44.54 por ciento del total) se les toma lectura para cobrarles “servicio medido” y a 209 mil (45.6 por ciento) se les cobra “consumo promedio”, informa.Otros 45 mil domicilios no tienen medidor (9.8 por ciento del total) y los residentes pagan “cuota fija”, que son 23 metros cúbicos mensuales por 321.54 pesos, se informó.Ramón Dévora Miranda, subdirector comercial de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), argumentó que a los usuarios con medidor que no se les toma la lectura es porque “la gente estaciona su automóvil encima del medidor, o pone arriba el bote de basura con un contenido muy pesado”.“Y entonces, cuando falta una lectura, el sistema de cómputo promedia las seis lecturas anteriores”, explica.Agregó que otras veces los medidores tienen agua, están cubiertos de tierra, ya están dañados o descalibrados por el tiempo.Ante este panorama, Juan Hernán Ortiz, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), cuestiona: “De qué sirve que instalen medidores si no los usan, y de qué sirve que instalen la red si no van a poner medidores”.Lo ideal es saber cuánta agua consume cada domicilio y que el usuario pague esa cantidad, menciona.Sin embargo, hacer esto resulta todo un reto para la JMAS que sólo cuenta con 77 lecturistas para usuarios doméstico y 15 especiales para las cuentas comerciales e industriales, se dio a conocer.Pero de todos los lecturistas, sólo 66 se encuentran activos porque los demás se hallan de vacaciones, están incapacitados o tienen permisos sindicales, se informó.Cada trabajador reparte un promedio de 350 recibos de tipo doméstico al día y el proceso de lectura de medidores se lleva aproximadamente un mes, de acuerdo con los datos proporcionados.Dévora Miranda dice que la normatividad contempla que a los usuarios sin medidor se les fije una cuota “un poco más alta de lo normal”.Ese pago se calcula con el número de habitantes por casa, metros cuadrados de construcción, áreas verdes y dispositivos hidráulicos que tienen, explica.Ortiz, director de Cimap, dice si la JMAS instala medidores y cobra consumos promedio, o si se tiene un costo del agua que no puede ser pagado por las personas, entonces hace una manipulación de la información que no permite administrar sanamente la descentralizada.Y aquí el caso es que si no se tiene un control claro, las irregularidades van a seguir pasando, comenta.“Tendremos después este tipo de simulaciones como tener medidor pero no usarlo y que a fin de cuentas hacen no saber realmente cuánta agua se está consumiendo, cuánto está costando el consumo y quién la está pagando”, dice.En esas circunstancias, la ciudadanía nunca va a tener claridad de cómo se administra el agua, advierte.“Se pretende que el recibo sea confiable y que la gente lo pague”, dice a su vez el presidente de la JMAS, Jorge Domínguez Cortés.Para conseguirlo, se emprendió un programa que busca reemplazar los medidores que fallen y poner aparatos nuevos, agrega.“El propósito no es cobrar más, sino cobrar de acuerdo con el consumo real”, informa. “Se pretende actualizar a la realidad el gasto de todos los consumidores de agua”.Para hacer esta tarea organizadamente, la ciudad se dividió en varios sectores, pero la idea es llegar al 100 por ciento y ya se trabaja en zonas identificadas por su alto consumo, expresa.Este año, la JMAS cuenta con un presupuesto de 20 millones de pesos para adquirir suficientes medidores, dice.“Estamos trabajando en un programa muy agresivo en cuestión de medición y en cuestión de detección de tomas clandestinas, en fin, en regularizar a todo mundo”, agrega.“Es un universo bastante grande de 458 mil usuarios al que esperamos en los próximos años regularizar en un 100 por ciento”, expresa.Juan Dévora, subdirector comercial de la JMAS, dice que planean comprar 3 mil 100 “medidores inteligentes” e instalarlos a los clientes de mayor consumo, tanto doméstico como industrial y comercial.Es decir, en residencias, restaurantes, hoteles e industrias donde se requiere una medición más precisa, agrega.“Son electrónicos y tienen muchas ventajas, por ejemplo, se pueden medir por radiofrecuencia con un dispositivo tipo módem que lee los datos y los jala como cuando un teléfono detecta una señal de wifi”, expresa.Esto permitirá leer los consumos sin ingresar a fraccionamientos cerrados con rejas y ya va a ser innecesario levantar las tapas metálicas, informa.Los aparatos son más precisos al leer los consumos y la labor del lecturista será más rápida, añade.Para adquirir esos 3 mil 100 medidores se va a hacer una invitación a por lo menos tres empresas, dice. Y se van a reemplazar no porque no sirvan, sino porque “le estamos apostando a la medición”.Agrega que en el resto de las cuentas van a instalar medidores convencionales, es decir, de tipo mecánico pero de un material llamado “composite”, que es muy resistente pues está constituido por fibras y no es atractivo para los ladrones, como sucede con los actuales caudalímetros de bronce.“El proyecto es que la mayor cantidad de tomas tenga medidor y que se midan, ese es nuestro objetivo”, expresa.Dévora dice que el año pasado, una empresa se puso a instalar medidores en la colonia Puerto Anapra sin tener contrato con la JMAS.“Obviamente, le pidieron hacer ese trabajo, pero no hay documentos sobre eso, no se sabe nada, ni la cantidad que instalaron y muchos los dejaron enterrados”, agrega. (Horacio Carrasco / El Diario)