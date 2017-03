Indigna alza en pasaje de ruteras

El alza a 8 pesos que concesionarios aplicaron sin permiso en la tarifa de transporte público, desató la indignación de los usuarios y representantes de asociaciones civiles, quienes exigieron al Estado control sobre los transportistas.Para Olivia Bañuelos Morales, comerciante de la zona Centro, es injusto que el cobro aumente cuando las líneas han mostrado “poco interés” en reemplazar las unidades “chatarra” que tienen hasta más de 10 años de antigüedad.“Realmente no se ve que ellos estén buscando un beneficio para la ciudadanía a pesar de que es un servicio para el público y saben que muchas personas lo necesitan”, consideró a su vez Ramón Nogales, usuario frecuente de las rutas de transporte.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que el aumento a 8 pesos es un problema diminuto en comparación con el conflictivo estado del transporte público en la ciudad.“Lamentablemente ha quedado en evidencia que los transportistas están por arriba del Gobierno del Estado”, dijo.El Estado, ni cuando era del PRI ni ahora que es del PAN tiene control sobre ellos. Por eso los ciudadanos prefieren comprar vehículos y no les importa si después no pueden legalizarlos”, agregó.Para Ortiz Quintana, lo necesario no es simplemente poner en circulación nuevas unidades, sino reestructurar todo el sistema desde las rutas que siguen los camiones hasta los horarios en que están disponibles.La misma situación ocurrió en septiembre de 2016, cuando a pesar de que no habían renovado por completo su parque vehicular –como lo exigía el Estado para autorizar el aumento a 8 pesos–, los ruteros subieron el precio.A principios de este año, en enero, concesionarios del servicio de transporte público se autorizaron ellos mismos un incremento de tres pesos que fue inhibido al día siguiente por el Gobierno del Estado, por lo que en vez de 7 pesos cobraban 10.Entonces, como ahora, los usuarios condenaron enérgicamente el alza unilateral y reprobaron la conducta de los concesionarios al desacatar la normatividad vigente. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.