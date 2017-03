Pega nuevo horario a ‘despistados’

Los juarenses despertaron ayer con una hora adelantada que impactó las actividades dominicales y se les hizo tarde a los “despistados”.La Luna llena dio la bienvenida al “Horario de Verano” que estará vigente en la zona fronteriza norte de México del 12 de marzo al 5 de noviembre de 2017.La falta de información generó incidentes como el del Circuito Internacional de Marcha que se realizó ayer en esta ciudad, donde al menos nueve competidoras no llegaron a tiempo a la prueba de los 10 kilómetros porque se quedaron dormidas.Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, confirmó la versión y lamentó el hecho de que las marchistas que hicieron el viaje a Ciudad Juárez no pudieran intervenir por el cambio de horario, lo que ocasionó que llegaran tarde a la salida.También se registraron retardos en algunos centros de trabajo que están activos en domingo.La idea de cambiar el huso horario es aprovechar al máximo la luz diurna de tal forma que permita el ahorro de energía eléctrica.Asimismo a partir de hoy se modifica la entrada y salida de unos 400 mil alumnos de nivel básico.La Secretaría de Educación y Deporte recordó a los padres de familia que desde hoy el tiempo de entrada y salida de los niños a la escuela ha cambiado debido al Horario de Verano que entró en vigor durante la madrugada de este domingo.El turno matutito de escuelas estatales regulares será de 8 de la mañana a la 1 de la tarde, y en el vespertino trabajarán de las 2 a las 7 de la tarde.Las instituciones de tiempo completo estatales laborarán de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, mientras que las primarias estatales de jornada ampliada funcionarán de las 8 de la mañana a las 2:30 de la tarde.En lo que respecta a las primarias federales regulares el horario matutino será de las 8 de la mañana a las 12:30 de la tarde, mientras que el vespertino de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde.Las escuelas federales de tiempo completo estarán activas de las 8 de la mañana a las 4:30 de la tarde, mientras que las federales de jornada amplia tendrán un horario de las 8 de la mañana a las 2:30 de la tarde. Los preescolares no tendrán modificación.De acuerdo con la Secretaría de Energía, para las ciudades que se encuentran en la franja fronteriza el cambio de horario se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, y para el resto del país será hasta el dos de abril.El trato diferenciado que se realiza obedece a la necesidad de facilitar la vida cotidiana de los residentes que cruzan la frontera por motivos laborales o escolares, homologando el horario con la zona de Estados Unidos colindante con México.Educación informó en un comunicado que los municipios que sufrirán el cambio del Horario Estacional de Verano son Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.Las instituciones educativas en esas regiones tendrán que realizar el ajuste referido.Precisó que en el resto de la entidad el horario de entrada y salida de las escuelas se mantienen sin cambio alguno. (Karen Cano / El Diario)

