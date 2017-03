Heridos, 4 policías en choque ¡de patrullas!

Una patrulla de la Policía Municipal y otra de la Estatal Única colisionaron ayer en la madrugada, cuando ambas circulaban por calles del fraccionamiento Hacienda de las Torres.Datos recabados en el lugar del accidente indican que cuatro agentes, dos de cada unidad, resultaron con lesiones y fueron trasladados a dos hospitales; sobre su estado de salud no se obtuvo información ayer.El percance entre las patrullas se suscitó a las 2:30 de la mañana en el cruce de las calles Hacienda del Sol y Hacienda del Retiro, al suroriente de la ciudad.Datos no confirmados establecen que el guiador de la unidad 757 de la Policía Estatal Única, División Preventiva, omitió un alto y al llegar al crucero impactó la patrulla municipal número 590 que circulaba con preferencia de paso.Dos agentes de cada unidad resultaron heridos y fueron llevados a recibir atención a Poliplaza Médica y al Hospital General. El daño a las unidades no fue cuantificado.El pasado 21 de enero, dos agentes también resultaron lesionados al chocar entre sí dos patrullas de Seguridad Pública Municipal en calles Yepómera y Hacienda del Encanto, fraccionamiento Las Haciendas.Los oficiales lesionados fueron atendidos en Poliplaza Médica.Las unidades involucradas en esa ocasión fueron la 608 y 512, del Distrito Valle.Otro hecho similar ocurrió el 26 de noviembre de 2016, en el que tres elementos también de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal resultaron lesionados tras impactarse entre sí dos patrullas de la misma corporación en el bulevar Manuel Gómez Morín.Luego de que paramédicos de Rescate atendieron a los oficiales, fueron trasladados a un hospital.

