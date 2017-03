Arrestan a 3 por violencia familiar

Tres individuos fueron arrestados por agentes municipales luego de que fueron acusados de violencia intrafamiliar, dio a conocer personal de la corporación a través de un comunicado.Una de las detenciones ocurrió en calles Canutillo y Bernardo Norzagaray de en la colonia Ladrilleras de Juárez, donde José Cruz A. S. de 30 años, fue denunciado por su pareja sentimental de golpearla tras sostener una discusión.Otra intervención se registró en el cruce de las calles La Otra cara de México y Puerto Isabel de la colonia Portal del roble Etapa I, donde una mujer señaló de forma plena a su esposo, de nombre Pedro S. M. de 56 años, como el responsable de lesionar a su hijo con un cuchillo de cocina.El incidente ocurrió después que discutieron cuando el sujeto le estaba exigiendo dinero para comprar unas cervezas.En un hecho más con características similares, policías municipales adscritos a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica realizaron el arresto de Ángel O. H., por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar porque agredió a golpes a su esposa en un domicilio ubicado en la colonia Horizontes del Sur.Durante los primeros minutos de la madrugada del domingo, agentes preventivos atendieron un llamado que fue recibido por personal en el número de emergencia CERI 911.A través de la denuncia ciudadana se dio a conocer que estaba ocurriendo un problema familiar en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Concepción Loera y Francisco Bocanegra.Los agentes municipales arribaron al lugar del reporte, donde se entrevistaron con la víctima.La afectada les dijo que minutos antes su esposo, a quien identificó como Ángel, la agredió fisca y verbalmente por pedirle que no comprara más bebidas preparadas con base en alcohol.Ángel O, H. de 22 años, al darse cuenta de lo ocurrido pidió disculpas a su pareja sentimental para que los policías no lo arrestaran, prometiéndole que ya no volvería a golpearla, sin embargo la detención se hizo.Los tres sospechosos fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar.

