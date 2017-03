Libra exministerial acusación de usurpación de funciones

Un Tribunal de Control dictó auto de no vinculación a proceso en favor de una exagente del Ministerio Público (MP) acusada del delito de usurpación de funciones.De acuerdo a la formulación de cargo, del 14 de enero al 5 de febrero del 2016 la exfiscal Flor Benita Ogaz Enríquez se hizo pasar por la agente del MP Jessica Cristina Tejeda Cabañas perteneciente a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales y respecto a la carpeta de investigación número 23417/2015 que se sigue en contra de Karla Mendoza Bara por el delito de despojo.Presuntamente Ogaz Enríquez se presentó en una casa en la calle Navojoa de la colonia Fronteriza Baja para decirle a Mendoza que era la licenciada Tejeda por el caso de despojo y el 5 de febrero del 2016 hizo lo mismo vía telefónica.Sin embargo, lo anterior no se pudo probar ante el juez de Control, Félix Aurelio Guerra Salazar, pues los testigos que comparecieron dijeron que se trataba de un caso “armado”.Flor Benita Ogaz dio a conocer que ella se desempeñó como agente del MP durante 3 años y después de un pleito con la coordinadora de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Guadalupe Ayala Calderón, decidió ponerse a disposición y la funcionaria consideró esto como una deslealtad y le advirtió que se iba a desquitar. Posteriormente se integró la carpeta de investigación en su contra, “a partir de mentiras”, dijo.“En 2015 despojan de una casa a mi hermana Elena Isabel, los policías no encontraban la vivienda y yo los acompañé para ubicarlos pero en ningún momento utilicé el nombre de Jessica Tejeda como prueba, están las declaraciones de los agentes ministeriales, yo en todo momento fui como abogada de la parte que demandó, es decir, de mi hermana y ¿cómo es posible que la carpeta por despojo esté archivada aunque está bien integrada y mejor me judicializaron a mí cuando se trata de una falsedad?”, declaró Ogaz Enríquez.De acuerdo a la acusación, la exfiscal iba acompañada de Jesús Portillo Medina y Brisa Moreno Moreno agentes de la Policía Estatal Única (PEU). Ambos se presentaron ante el juez Guerra Salazar y señalaron que Ogaz Enríquez acudió pero como abogada de su hermana Elena Isabel Ogaz Enríquez y no constataron nunca que usara otro nombre.

