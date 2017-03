‘Rescatan’ Museo de Tin-Tan

Cargando

Las instalaciones que conforman el futuro Museo de Tin-Tan requieren de una inversión de 600 millones de pesos para poder ser adecuadas como tal; sin embargo, a partir de este lunes ya contarán con actividades permanentes.Lo anterior fue informado ayer durante la primera actividad que se realizó en su interior, una conferencia interactiva sobre el feminismo en la localidad a cargo de Vicente Granados Rivera, psicólogo y economista.“Aun no es la inauguración oficial, pero en el marco de los festejos conmemorativos por el Día de la Mujer, hemos decidido aprovechar este espacio en lo que se logra la reunión de los recursos para que sea un museo”, informó Graciela Espejo, integrante de la Comisión para el Desarrollo Social y Humano del Centro Histórico de Juárez.Este edificio se construyó con fondos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura (Ichicult) y una vez que se aprobó la inversión para este espacio cultural, se dejó en manos del Gobierno municipal y estatal la supervisión de los trabajos de esta obra.Ubicado entre las calles Ignacio Mariscal e Ignacio Mejía y, la obra se entregó con fallas en su edificación; la distribución de los espacios para el museo no eran los adecuados y además no se cuenta con los suficientes distintivos del cómico Germán Valdez.“Estamos rescatando un espacio público, se pretende que sea el museo pero por cuestiones legales y presupuestales, y en lo que esperamos que se resuelvan, pensamos en utilizar este espacio, que es de los juarenses y para los juarenses”, dijo la funcionaria.Dijo que a partir del lunes y desde las 9 de la mañana el lugar tendrá las puertas abiertas; y ahí se encontrarán asociaciones que brindarán asesorías en material legar, además se servicios psicológicos y médicos, gratuitos.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.