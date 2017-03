Árboles impropios, un riesgo para la región

De continuar con árboles impropios para una zona desértica como esta, como los olmos y los álamos, la ciudad se dirigiría hacia la pérdida de la sustentabilidad, señalan expertos.Edmundo Urrutia Beall, subdirector de Parques y Jardines, explicó que a lo largo de la mancha urbana se han ido plantando y promoviendo para su colocación en parques especies que no son correctas para la zona porque consumen grandes cantidades de agua.“Son especies peligrosas que crecen mucho y después hay que irlos a retirar. Tienen plagas endémicas que van debilitando desde el centro del árbol su resistencia.“Se va haciendo un hueco en el corazón del árbol en medio del tallo fuerte que lo sostiene y eso los hace de alto riesgo”, dijo.Víctor Herrera, activista de la organización civil Juárez Limpio, que promueve constantes campañas de reforestación, concuerda con ese punto de vista y atribuye la prevalencia de la situación a la falta de conocimiento de la mayoría de las personas sobre el tipo de árboles adecuados para el ambiente juarense.“En la población en general se estuvieron vendiendo y adquiriendo de mala manera a través de viveros privados los moros, que demandan mucha cantidad de agua”, indicó.“Tenemos que ser inteligentes. Donde no hay acceso a agua, poner árboles como palo verde, mezquite y huizache”.De acuerdo con el subdirector de Parques y Jardines, esa es la razón por la que la dependencia le apuesta hoy a los proyectos sustentables que no requieran del líquido.De ahí, dijo, se derivan esquemas como la paleta desértica, que contiene plantas completamente diferentes como el honey mesquite, palo verde y palo blanco.Para el funcionario, uno de los problemas que en mayor medida frenan este cambio de paradigmas es que las donaciones de árboles que provienen de organismos públicos son especies no adecuadas para el desierto.En este contexto, Juárez Limpio anunció que el 18 de marzo iniciará su campaña de reforestación anual en la que planea colocar 600 árboles de especies como fresnos, palmillas, palo verde, lilas y pinos afganos.“No es sólo plantar árboles donde se no ocurra, sino tener en cuenta otro tipo de información como la disponibilidad de agua, el espacio que debe tener y los cuidados para que en dos o tres años se consolide”, señaló. (Fernando Aguilar / El Diario)

