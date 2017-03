Dependencias llevan servicios hasta vecinos

Diferentes dependencias gubernamentales se concentraron ayer en el fraccionamiento Parajes del Sur para llevar a sus vecinos, habitantes de una zona reconocida como vulnerable, los servicios a los que ellos no pueden acceder debido a las distancias que tienen que recorrer.Ubicado en el extremo suroriente de la mancha urbana, el asentamiento humano según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) era el hogar de más de 23 mil 307 personas hasta el último Censo de Población y Vivienda levantado en 2010.“Aquí habemos gente de muy bajos recursos que a veces no podemos salir y es más accesible que estén aquí”, dijo Abril Adriana Santos, un ama de casa que aprovechó la mañana para hacer los trámites y las gestiones que hacer por separado le hubiera llevado un día completo.El punto de reunión fue la Secundaria Federal 18, donde estuvieron presentes representantes de Asentamientos Humanos del Municipio, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el velatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Estatal de Vivienda y Suelo (Coesvi).Algunos de los colonos también pudieron afiliarse por primera vez al Seguro Popular en el módulo que ahí se dispuso y recibieron ellos y sus niños la vacuna contra la influenza en los puestos de la Jurisdicción Sanitaria II.La jornada de atención ciudadana fue una iniciativa de la diputada local Liliana Araceli Ibarra Rodríguez, representante del distrito 09.En palabras de la legisladora, el principal objetivo fue acercarle a la ciudadanía las diferentes dependencias gubernamentales.“En el distrito 09 no tenemos hospitales, tenemos problemas de seguridad, no tenemos clínicas del IMSS, bomberos. Eso es lo que también nos está complicando la existencia en el distrito. Por eso estamos llegando al sector, para que se hagan las peticiones ciudadanas. La idea es regresar cada dos meses para darle continuidad a este servicio” aseguró.

