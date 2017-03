Alivian condiciones de adultos mayores desamparados

Mientras realizaba sus prácticas como trabajadora social, Verónica Gutiérrez Reyes se percató de que si hay un grupo poblacional desatendido es el de los adultos mayores.Las historias de abandono, falta de dinero o un lugar para vivir la llevaron a crear la agrupación Centro de Apoyo para el Adulto Mayor, que tiene un año funcionando en la ciudad.El grupo, conformado por otras tres personas, se encarga de dar asesoría jurídica, terapia física y donativos a quienes rebasen los 60 años y tengan alguna necesidad.Verónica Gutiérrez mencionó que actualmente intervienen en las colonias Tierra Nueva, donde apoyan a 60 adultos mayores y Lomas del Valle, con 25 beneficiados.En esta última tienen un espacio prestado por una voluntaria, donde el terapeuta de la agrupación aplica ejercicios a aquellos que acuden.En Tierra Nueva, al no contar con una dirección fija, sólo llevan despensas u otros artículos de primera necesidad.La directora del centro comentó que precisamente el no contar con instalaciones físicas es uno de sus principales problemas, ya que se limita la ayuda que pudieran brindar.Ernesto Enríquez, uno de los integrantes, explicó que por medio de visitas a colonias vulnerables es como dan con quienes necesitan acompañamiento.“Hay personas que están en completo abandono, otros han sido despojados por sus hijos y a algunos los dejaron al cuidado de sus nietos”, mencionó.El Centro de Apoyo funciona por medio de donativos, para lo cual realizan eventos musicales para sus colectasLos representantes comentaron que la comunidad puede contribuir con pañales para adulto, ropa en buen estado y alimentos no perecederos.El contacto es por medio de Facebook con el nombre de la asociación o a los teléfonos 656 577 29 98 y 656 200 84 59.

