Una vida de abusos la volvió novelista

Josefina no se siente escritora, dice que esas cosas son de gente “muy estudiada”, sin embargo, la edición de su novela autobiográfica “La Abuela de los Baños” ya se agotó, tiene en el tintero un ensayo y otra novela que sería la continuación de la primera.En su obra, se reflejan todos los episodios de violencia intrafamiliar a los que sobrevivió; con ello desea aconsejar a otras mujeres que pudieran están pasando por lo mismo.Josefina Gutiérrez Martínez es vendedora de flores, por mucho tiempo se dedicó a esta actividad específicamente en los baños de un bar gay de la localidad, que ya no existe.Dice que lo de la escritura es más que nada un recurso con el que ha logrado entender su propia vida, luego de haber sido víctima de abandono y abuso durante toda su niñez y juventud.“Para mí es importante que las mujeres me lean, que se den cuenta de que para que alguien abuse debe haber alguien que se deje abusar”, comentó la madre y abuela de 72 años, durante su participación en una actividad relacionada con el Día de la Mujer a la que fue invitada ayer.Cuando Josefina tenía dos años y medio, su madre murió, y luego a los 7 años su padre; desde entonces ella recuerda que empezó a contarse su vida para ella misma en pedazos de hojas que atesoraba de manera desordenada en diversos lugares de su casa.Además de que estudió para secretaria, razón por la que tiene buena ortografía y se le da la redacción, recuerda que desde siempre leía todo lo que le caía en las manos.Entre sus primeros libros encontró “Corazón: Diario de un niño” de Edmundo de Amicis y “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry.Luego a los 14 años se casó con un hombre que prácticamente le doblaba la edad.Relató que la relación se volvió tormentosa, hasta que un ataque de él hacia ella casi le costó la vida. Para entonces tenía 22 años.En 2010, Josefina Gutiérrez Martínez, impulsada por una de sus 4 hijas, respondió a una convocatoria y se hizo acreedora al premio que otorga la Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. (Demac), el cual se entrega a mujeres mexicanas que se atreven a contar su historia de revolución, libertad e independencia personales.Ese año su trabajo fue seleccionado entre otros 400 de todo el país.“Yo soy muy apática, en un momento dado mi hija Mónica me dijo que mandara los escritos a esta convocatoria, y le dije que no, porque era corregir, porque yo estoy desordenada por dentro y por fuera; tenía cuadernos como enchiladas abajo del colchón, por todos lados. Empecé a sacar todo el “chinchero” que tenía y empecé a corregir, tardé unos 8 meses”, relató.Con el libro, obtuvo unos 50 mil pesos que terminó dándole a una de sus nietas que enfermó de Lupus.“Me gusta mucho meditar, me gusta recordar situaciones difíciles en mi vida para de esa manera ver que en verdad nunca he estado sola, siempre ha habido un conducto divino para que yo salga de esos embates en los que he estado”, relata.Actualmente ella sigue con la venta de flores, cada noche visita varios bares de la localidad, entre los que se encuentran el Yankees y el Bombín.De momento su más grande aspiración es hacer un taller literario para mujeres, por lo que se encuentra en la búsqueda del lugar y las instituciones a través de las cuales podría realizarlo. (Karen Cano / El Diario)