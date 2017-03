Llegan a Juárez para reclamar cuerpo y se quedan sin dinero

Procedentes del estado de Veracruz, madre e hija llegaron la noche del viernes pasado directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE).Dentro de una bolsa de plástico la madre guarda un sobre amarillo con los documentos que alcanzó a juntar cuando se enteró por las redes sociales que su hijo de 17 años había sido asesinado en esta frontera.Entre ella y su hija reunieron un poco de dinero, buscaron un camión barato y luego de horas de viaje por carretera llegaron a esta frontera a identificar el cuerpo de José Luis Reyes Venses.El adolescente tenía pocos meses de vivir en la calle Senderos de Cañalejas en el fraccionamiento Senderos de San Isidro y fue asesinado la noche del jueves 9 de marzo.La FGE aún no determina el móvil del crimen y aún no se reportan personas detenidas como probables responsables.La hermana, unos dos o tres años mayor que José, no pudo más y se desmayó en medio de la explanada de la Fiscalía, poco antes del mediodía, cuando realizaban el trámite de reconocimiento del cadáver.En brazos de un agente de la Policía Ministerial Investigadora que llegó corriendo a auxiliarla, la mujer alcanzó a explicar que desde el viernes no ha comido. No tienen dinero.El oficial la ayudó a ponerse en pie y la acompañó hasta un puesto de comida y les compró unos “burritos” y refrescos a ambas mujeres.“No se preocupen, yo pago”, dijo el oficial.La familia se enfrenta ahora al problema del traslado del cuerpo de su ser querido a Veracruz por la falta de recursos económicos.“El muchacho solo vino a Juárez a trabajar, a buscar una mejor forma de vida para su familia. Hasta el momento no sabemos por qué los asesinaron”, dijo Edna, una vecina que acompañó a la familia de José a realizar el trámite de identificación del cuerpo.Funcionarios de la Unidad de Atención a Víctimas ofrecieron el apoyo a la familia Reyes Venses, por lo que este domingo será definido el día del traslado y la cobertura del gasto por el servicio funerario.

