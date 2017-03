Suben ruteros tarifa sin autorización

En franco reto a las autoridad, unidades de transporte público de la ruta Poniente-Sur comenzaron a cobrar la tarifa de 8 pesos a sus pasajeros, que mostraron su inconformidad con el alza.Víctor Estala Banda, titular de la Dirección de Transporte Público en Ciudad Juárez, expresó que no está autorizado el incremento de 7 a 8 pesos, por lo que anunció que iniciarán una investigación con base en las denuncias de los pasajeros.Un usuario de Facebook identificado como Gabriel Torres publicó en la red social que el chofer del camión número 1808 de la Línea Poniente-Sur le hizo el cobro de 8 pesos.Señaló que en general las condiciones físicas de las unidades son pésimas, el trato de los conductores es grosero y además conducen a exceso de velocidad, poniendo en riesgo a los pasajeros.El Diario constató que el chofer de otro de los camiones nuevos de la misma ruta, el número 1773, también estaba aplicando ayer la tarifa no autorizada.“A ver gente, que alguien me saque de una duda, según este camión Poniente-Sur es el 1808 subieron el pasaje a 8 pesos que porque son los nuevos. Alguien podría decirme cuándo la subieron”, escribió ayer el usuario.Otros internautas expresaron su repudio y malestar por el incremento no autorizado de la tarifa.Estala Banda dijo que los concesionarios han solicitado un aumento en la tarifa, pero primero se busca la modernización de las unidades.“Había un acuerdo que se hizo en la administración anterior, hasta firmado, donde supongo que la dinámica de la gente que administraba el transporte anteriormente era provocar que se modernizaran los concesionarios y se sugirió que aquel que se fuera modernizando subiera a una tarifa de 8 pesos. Bueno, nosotros lo regulamos y no es correcto que suban la tarifa así de esa manera”, expresó.La petición de incremento a la tarifa fue rechazada en la reunión del Consejo Consultivo de Transporte, con 40 votos a favor y 5 en contra, en los primeros días de marzo.En la reunión se estableció que la tarifa del servicio de transporte urbano en Chihuahua y Juárez se mantendrá en 7 pesos por pasaje, pero se acordó que dentro de seis meses sesionarían de nuevo y de comprobarse mejora de la percepción del servicio, habrían de analizar un incremento, pero sólo hasta entonces.Los concesionarios se comprometieron a mostrar mejoras en la calidad del servicio durante el período de seis meses.El pasado 13 de enero, el Departamento de Transporte Público inició el procedimiento para cancelar ocho concesiones a permisionarios que aumentaron la tarifa sin autorización oficial, informó en esta fecha el jefe de esa oficina en la Zona Norte.Además de esa medida, los ruteros debieron de cubrir multas superiores a 7 mil pesos.Estala Banda señaló que decenas de transportistas que habían subido de 7 a 10 pesos el cobro por pasajero regresaron al orden en cuanto los inspectores les incautaron ocho camiones.El alza se dio en las rutas Oriente-Poniente, Poniente-Sur, 2 Lázaro, 3-A, Juárez-Aeropuerto, Kilómetro 30 y Riberas del Bravo, entre otras.El funcionario dio a conocer que fueron ocho camiones de las líneas Poniente-Sur, 2 Lázaro y Juárez-Zaragoza los que recogieron y fueron canalizados a los corralones municipales.“Nunca se ha cancelado una concesión en esta ciudad en la historia del transporte urbano de pasajeros, pero ya es tiempo de actuar”, advirtió.Dijo que ya se está revisando la ley y la responsabilidad que resulta por aplicar el cobro de manera unilateral. (Salvador Castro / El Diario)

