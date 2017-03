Regresan al aula y terminan sus estudios

Cuando era niña tuvo que dejar la primaria mientras cursaba el quinto grado, después, la maternidad le dificultó regresar a las aulas. Ayer, de la mano de su hijo, Eva Hernández fue a recoger su certificado.“Las amas de casa no tenemos mucho tiempo, pero es importante darnos el tiempo para esto”, dijo la mujer, cuyo esfuerzo de al menos dos meses de estudio le llevaron a obtener el documento en donde se lee un 9.3 de promedio de calificación.Ella al igual que otras personas acudió al punto de atención del Instituto Chihuahuense para la Educación Abierta (Ichea), que se ubica en el Centro Comunitario Renovación en la colonia Felipe Ángeles.Aquí se aplican exámenes de diagnóstico, en donde los participantes tienen la posibilidad de acreditar sus conocimientos y obtener su certificado de primaria y secundaria de esta forma; aunque si no logran “pasar”, entonces se les brindan asesorías y clases para que puedan volver a repetir la evaluación.Carlos Uriel Hernández Gaytán, uno de los asesores que trabaja en este punto, explicó que la situación de Eva es similar a la de la mayoría de las personas que buscan estos servicios, sin embargo, también acuden algunos jóvenes, que debido a problemas dentro de sus escuelas prefirieron terminar sus estudios de esta forma.Detalló que la mayoría de los que solicitan estos servicios son adultos que comentan que cuando estaban en edad escolar no tuvieron la oportunidad, que tuvieron que trabajar; los más chicos, en cambio, desertaron por lo general de la secundaria, debido a que tuvieron problemas de bajo rendimiento.Aunque los esfuerzos van orientados hacia personas mayores de 15 años, se le puede dar espacio a personas de entre 10 y 14 años, aunque estos generan un registro especial que puede demorarse, a diferencia de los adultos cuyo procedimiento de registro para realizar el examen, es más sencillo.“Si ellos tienen la capacidad de pasarlo, automáticamente ya están graduados de ese nivel; y si no, a partir de este examen pueden venir a clases”, dijo Carlos Uriel. (Karen Cano)

