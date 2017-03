Ociel era violento y posesivo, dice madre de Reyna Arcelia

Desde una sala privada, la testigo Reyna Esther Ibarra Rodríguez dijo que Ociel era una persona violenta y posesiva con su hija Reyna Arcelia Beltrán Ibarra. Narró que la última comunicación que tuvo con ella fue el 10 de mayo de 2014, nueve días antes de que la mataran.En esa ocasión, indicó la testigo al juez Sergio Alberto Benítez Díaz, la hoy occisa le dijo que se había separado de Ociel porque él golpeó a la niña más chica y cada vez estaba peor.“Es muy agresivo, él todo el tiempo la maltrataba, la tenía dominada, ella hacía lo que él le decía. La última vez que hablé con ella fue el 10 de mayo de 2014, cuando me dijo ‘mamá. usted tenía razón, Ociel cada día está más violento’”, dijo la madre.Refirió que su hija Reyna no tenía problemas con nadie, ni deudas y tampoco existía alguna persona que quisiera causarle un daño.Ibarra Rodríguez recordó que su hija conoció a Ociel en la primaria, después se dejaron de ver y se reencontraron cuando ya estaban cursando la educación superior en Sinaloa y desde entonces él no se separó de Reyna Arcelia.Dijo que desde el noviazgo fue “tormentoso porque él no la dejaba sola, en todos los lugares la seguía” e incluso después de que se casaron él no le permitía tener comunicación con su familia. Cuando le llamaban la negaba y en las ocasiones que llegó a visitarlos él se comportó de forma grosera, agregó.El sospechoso escuchó a la testigo en silencio, sólo hizo algunas anotaciones y le pasó los datos a su abogada, quien se enfocó en mostrar al juez que la testigo no era una persona cercana a su hija Reyna Arcelia.El asesinato se cometió el 19 de mayo de 2014, entre las 00:00 horas y las 04:00 horas en la casa ubicada en la calle Cerrada de Samaria 451 interior 30 del fraccionamiento Jardines de San Pablo.Además de esa testigo, ante el Tribunal han declarado el hermano de Reyna Arcelia y los médicos legistas que practicaron la necropsia a las cuatro víctimas. Todos establecieron que la causa de muerte de las víctimas fue asfixia por sofocación.El juicio oral contra Ociel, marcado con el número 213/15, continuará el próximo lunes a las 12:00 horas. (Blanca Carmona)

