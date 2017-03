Al campo laboral, mil 400 profesionistas

Cargando

Ataviados con toga y birrete, casi mil 400 nuevos profesionistas recibieron ayer sus constancias al encabezar las ceremonias de graduación en dos escuelas superiores de la ciudad.Mientras que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez celebró la culminación de los estudios profesionales de 364 graduandos por la mañana y 393 por la tarde, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez dio salida a la generación número 42 con 639 ingenieros y licenciados.Para Isabel, una de las graduandas, verse vestida con su toga y birrete le produjo la misma emoción de hace casi cinco años, cuando decidió emprender la licenciatura en Educación que ayer culminó en la UACJ.“Hubo varias veces que la veía lejos”, recuerda. “Fueron tantas cosas, tantas dudas, muchos días que no sabía si terminaría, pero esta es la prueba de que todo tiene una recompensa”.Historias como la de Isabel abundaron también en la UTCJ, donde Joanna Fabiola Luna Sandoval terminó su carrera técnica.“Me siento superorgullosa porque sí me ha costado mucho trabajo, fueron muchas complicaciones, me tuve que cambiar de ciudad para continuar con mis estudios” expresó luego de recibir sus documentos que la acreditan como Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Industrial.La originaria de Hidalgo del Parral, Chihuahua, quien cursó su segunda carrera técnica, relató que su padre la inspiró a cursarla.En el Instituco de Ciencias Biomédicas (ICB-UACJ) cumplieron su meta en el doctorado en Ciencias Químico-biológicas y de las especialidades en Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar y Ortopedia y Traumatología.También egresaron alumnos de las licenciaturas en Entrenamiento Deportivo, Nutrición, Biología, Química y Químico Farmacéutico Biólogo.Del campus de CU, ubicado en el suroriente de la ciudad, graduaron licenciados en Comercio Exterior, Derecho, Psicología, Trabajo Social, Educación, Enseñanza del Inglés, Publicidad, Periodismo, Ingeniería en Software, Sistemas Computacionales, Mecatrónica e Industrial y de Sistemas.Ayer mismo por la tarde, los alumnos de los institutos de Ingeniería y Tecnología (IIT) y Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) celebraron la terminación de sus carreras también en el Gimnasio Universitario a las 5 de la tarde.Guillermo José Álvarez Terrazas, encargado del despacho de la rectoría de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez informó que la institución cumple 18 años de trabajo y que actualmente cuenta con 8 mil estudiantes, “lo que nos hace la escuela tecnológica más grande del país”, expresó.Asimismo informó que en esta generación se graduaron 639 estudiantes en diferentes ingenierías, licenciaturas y carreras de técnico superior universitario.Las carreras técnicas fueron las que contaron con mayor número de estudiantes que culminaron sus estudios, los cuales fueron 345, seguidos por las ingenierías con 272 y finalmente las licenciaturas con 22 graduandos. (Fernando Aguilar / Alicia Fernández / El Diario)

