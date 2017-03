Sensibilizan a estudiantes en cuidado del mundo animal

Cargando

“Nos mostraron una diapositiva que han salvado a un gato montés, a osos, que les han llegado llamados de veterinarios donde una persona llevó un león para que le quitaran sus garritas y sus dientes porque los querían domesticar”, comentó Karen.Con este tipo de ejemplos, los estudiantes aprendieron sobre las multas a las que se hacen acreedores aquellos que incurren en una falta por tener animales de los cuales se considera ilegal tener en casa.Gustavo Rubio Hernández, delegado de la Profepa, también les dijo a los estudiantes que una forma de ayudar al medio ambientes es apagar las luces y clasificar la basura, entre otras medidas.“A mí me gustó mucho esta plática porque no es muy común que vengan a platicarnos del medio ambiente y porque no sabía que hay una organización de esto”, dijo Karen.“Esta platica logró su objetivo generando un cambio en nosotros, al menos en la mayoría, porque ahora vamos a ver todo de una manera distinta, vamos a darnos cuenta de que no vivimos en una burbuja “, expresó Carlos.Ambos coinciden en que su visión de la comunión entre los seres humanos y la vida animal forma parte de un mismo conjunto.“Nosotros y los animales somos compañeros y que no deberíamos abusar de ellos, porque los compañeros se apoyan los unos a los otros en lugar de tomar ventaja los unos de los otros”, dijo Carlos.Mientras tanto Karen dijo que le gustaría que les siguieran impartiendo este tipo de pláticas, incluso dijo “si hay más organizaciones de este tipo que vengan y nos platiquen de ellas, porque están muy padres”.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.