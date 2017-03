Pasará 42 años en la cárcel homicida de embarazada

La semana pasada Víctor Barrón Elías fue encontrado culpable de homicidio agravado, aborto, robo e intento de homicidio y el pasado jueves el mismo Tribunal le impuso la pena que deberá compurgar.Los hechos sucedieron el 26 de octubre de 2011 en una vivienda ubicada en la calle Desierto Arábigo Sur del fraccionamiento Parajes de Oriente, cuando Barrón Elías, Hugo Francisco Rodríguez y un menor de edad ingresaron a la casa de Deysi Robles López para robar aparatos electrónicos, pero fueron descubiertos por ella.De acuerdo con la declaración del menor de edad –quien ya compurgó la pena– Hugo Francisco tomó a la víctima de ambas manos y le dijo que se callara o si no la iba a matar. En ese momento la víctima se dobló y se llevó las manos al vientre.Hugo la asfixió con un cinturón blanco. Creyendo que Deysi había muerto, otro de los hombres roció aceite en una cama contigua a donde quedó la mujer y le prendieron fuego a la casa.La causa de muerte de la víctima fue intoxicación con monóxido y la mayor parte de su cuerpo se quemó.El cadáver de la mujer se encontró bocarriba sobre una cama y al parecer en el último momento la bebé que Deysi esperaba fue expulsada y quedó tendida a los pies de ella, junto con el cordón umbilical.El neonato medía 50 centímetros de largo y antes de ser interrumpido el embarazo la madre se encontraba entre la semana 39 y 40 de gestación.En la casa también se hallaba otro hijo de Deysi, un niño de 2 años de edad.De acuerdo con las declaraciones de Hugo Francisco, los ladrones vieron al pequeño y decidieron no hacerle nada.Él fue rescatado por una vecina que pasó por la vivienda cuando el incendio estaba en proceso y lo escuchó llorar y gritar ayuda para su madre, quien no fue vista por la vecina pues al ingresar a la casa el humo impedía la visibilidad.Víctor Barrón fue encontrado culpable del delito de homicidio agravado en perjuicio de Deysi, homicidio en grado de tentativa en contra del niño de 2 años y de aborto en contra del neonato. Fue declarado inocente del ilícito de robo.Sin embargo, por los tres delitos los jueces le dieron 42 años y ocho meses de prisión al considerarlo de baja peligrosidad.Como indemnización por muerte y gastos funerarios, el Tribunal ordenó que Barrón pague 3 millones 631 mil 654 pesos.La sentencia fue dada a conocer la tarde de jueves pasado por un Tribunal de Enjuiciamiento colegiado, conformado por Aída Vázquez Arreola, Luis Alfredo Calderón Córdova y Arnulfo Arellanes Hernández.

