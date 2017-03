Exigen cobrar fianza de alumbrado ‘de segunda’

Antes de concesionar el servicio de alumbrado público deben revisarse las fianzas que se pueden cobrar del proyecto de la administración pasada, pidieron regidores de oposición.

“Hasta donde yo tengo información con la empresa anterior con la que se hizo toda la contratación de alumbrado hay todavía garantías vigentes que se deben cubrir y cumplir primero, antes de hacer una nueva contratación”, expuso la regidora del PRI, Seidy Medina Galván.Dijo que de momento concesionar el servicio no es la mejor opción, “primero hay que hacer las garantías, creo que son por cinco años, si se hizo una inversión tan grande en la administración pasada hay que tratar de recuperar eso”.Por su parte el edil del PAN, Hiram Apolo Contreras Herrera, dijo que desconoce el proyecto de la actual administración que contempla concesionar el alumbrado público.Consideró que se debe estudiar bien porque “es un negocio redondo” para la empresa que consiga la concesión.“Porque he visto lo que ocurrió con la administración pasada, de las miles de luminarias que se iban a instalar y que a nadie le consta”, mencionó.Dijo que este Gobierno no ha requerido las garantías de la compañía que rehabilitó el sistema en la administración pasada, “se están haciendo patos”.“Que la actual administración exija las garantías que todavía pudieran estar vigentes en ese tema y se dé marcha atrás a lo que se tenga que dar marcha atrás, (con la concesión) es andar experimentando”, señaló Contreras.Mientras que el regidor independiente, coordinador de la comisión de Servicios Públicos, José Ubaldo Solís, dijo que con ese proyecto se busca el bien de la ciudadanía.“No vamos a dar un paso en falso para que se dé una mala licitación, no vamos a permitir ningún favoritismo. El Municipio está muy preocupado porque tengamos una ciudad alumbrada y paguemos la menor cantidad de alumbrado público, y tengamos una ciudad de altura”, comentó.El alcalde Armando Cabada Alvídrez dio a conocer esta semana que una vez que se tengan las bases de la licitación para concesionar el servicio de alumbrado, el proyecto se presentará al Cabildo, en unos diez días, aproximadamente.El Municipio proyecta que una empresa privada opere el sistema, a la que se pagará con lo que se recaba mensualmente del Derecho de Alumbrado Público (DAP), cobro que se hace a todos los ciudadanos, por medio del recibo de la Comisión Federal de Electricidad.De las 32 mil lámparas que adquirió la administración municipal pasada en el proyecto de rehabilitación, únicamente 10 mil son nuevas tipo led y el resto fueron reconstruidas, afirmó el director general de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez Santillanes.Además dijo que la tecnología de telegestión, con la que se manejaría automáticamente la red de alumbrado desde un sistema de mando, tampoco funciona.“A unas les cambiaron nomás una balastra. Quítense esa idea, porque piensan que son las 32 mil lámparas nuevas y no es así”, declaró.Aseguró que el alumbrado tiene muchas fallas, desde luminarias que no encienden, otras que prenden y apagan, y el robo de cableado.“De porcentaje de oscuridad en la ciudad estamos hablando de un 50 por ciento, y que estén fallando otro 25 y que corten los malandros los cables otros 15, entonces andamos fallando mucho en alumbrado”, explicó.El plan para concesionar el sistema contempla sustituir las 109 mil 372 lámparas que hay en la ciudad, y de las 10 mil nuevas que se adquirieron, las que funcionen se instalarán en colonias donde no hay servicio, declaró el funcionario.“Se debe garantizar que el 95 por ciento de las luminarias deben estar prendidas, pero si vamos a cambiar las luminarias y sigue el problema de nada sirve”, expuso Rodríguez.Afirmó que el sistema de telegestión tampoco opera y “no se está utilizando porque no funciona”.El proyecto de rehabilitación de alumbrado público costó 348 millones de pesos, la empresa que ganó la licitación para instalar 32 mil lámparas es IntelliSwitch.El Municipio solicitó un crédito por 320 millones de pesos, y los restantes 28 millones los aportó de recursos propios, se informó.El financiamiento se pagará en cinco años con pagos mensuales de 5.5 millones de pesos, el primer reembolso fue de 3 millones y se hizo en mayo del año pasado.Al inicio de esta administración, en octubre del 2016 la deuda era de 287 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales proporcionados por el Ayuntamiento.Con los 348 millones se sustituyeron 32 mil lámparas, de las cuales 11 mil son tipo led y el resto de aditivo cerámico, informó la administración municipal pasada.Esta semana el alcalde Armando Cabada Alvídrez, dio a conocer que el servicio de alumbrado público se concesionará a una empresa privada.Dijo que la agrupación civil Plan Estratégico de Juárez participa en la elaboración de las bases de la licitación pública con la aportación de especialistas en el tema.Una vez que salga la convocatoria, en unos diez días, el proyecto se presentará al Ayuntamiento para su aprobación, aseguró.“Es cambiar las 109 mil 372 luminarias que tenemos en el municipio, cambiarlas todas, tenemos cuatro diferentes marcas en la ciudad, no son compatibles unas con otras, fallan nueve de cada diez lámparas”, declaró Cabada el pasado jueves.