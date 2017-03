Cerrarán por 20 horas tramo de la Triunfo

La avenida Triunfo de la República, desde Adolfo López Mateos hasta la avenida Del Charro, será cerrada durante 20 horas para realizar la competencia deportiva Circuito Internacional de Marcha 2017.A través de un desplegado, el Gobierno municipal informó que el bloqueo empezará el sábado a las 10 de la noche y terminará el domingo a las 6 de la tarde.Como rutas alternas se señalaron las avenidas Insurgentes, Vicente Guerrero, Henry Dunant y la calle Fernando Montes de Oca.Se buscó a la directora de Tránsito, Verónica Jaramillo, así como al vocero de la corporación, Fráncisco Chávez, para que detallaran la información, sin embargo, no se obtuvo respuesta.Por segundo año consecutivo esta ciudad albergará el evento que reúne marchistas de varios países en una competencia que iniciará a las 7 de la mañana del domingo 12 de marzo.Encargados de bares y restaurantes de la zona expresaron su molestia por el cierre, ya que consideraron que afectará sus ingresos.“Estamos muy indignados, para empezar nadie nos pregunta, no nos piden permiso u opinión”, dijo Sergio Pérez, propietario del bar Asenzo, ubicado en Triunfo de la República y Humberto Lara Leos.Dijo que el año pasado, cuando también se cerró la avenida para la competencia, un grupo de alrededor de 25 comerciantes se reunieron para gestionar que se mantuviera un carril abierto la noche del sábado, petición que fue escuchada, sin embargo sus ventas bajaron un 60 por ciento.Señaló que celebra que se lleven a cabo este tipo de convivencias, pero resaltó la importancia de incluir a los comerciantes, ya que ellos podrían incluso buscar una forma de promocionarse.Agregó que con la ayuda de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) buscarán gestionar otra vez que al menos les dejen un carril libre.Raymundo Gutiérrez, gerente del restaurante Applebee’s, ubicado sobre la misma avenida, comentó que el sábado es uno de los días fuertes del negocio, “ese día vamos a perder venta por la carrera y no veo la necesidad de cerrar la calle desde un día antes”.

