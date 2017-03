‘A ciegas’ agencias dan armas a escoltas

Autoridades estatales y municipales detectaron que agencias que ofrecen el servicio de escoltas o custodios, entregan el permiso de porte de arma a sus elementos sin revisar sus antecedentes penales, tal es el caso del hombre que murió recientemente en estación Universidad.El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez dijo que en la reunión que sostuvieron esta semana los alcaldes de las ciudades más violentas de Chihuahua se trató este tema y se solicitó que se atienda y se revise.“Nos preocupa que se estén dando portes de armas escoltas que no son revisados, que no se ven sus expedientes, sus antecedentes, el fiscal general señaló de manera muy clara una agencia en particular que es la que hemos detectado”, mencionó.Explicó que en el caso del hombre que falleció el 16 de febrero en la estación Universidad portaba un arma de una de esas agencias privadas que operan en esta ciudad.“El propio fiscal comentó que estaba intoxicado con cocaína y luego si se van e investigan un poco más atrás, en el 2006 también intoxicado con una droga, semidesnudo se metió a una iglesia y se autolesionó y en el 2010 esa misma persona fue señalado como extorsionador”, expuso Cabada.“Bueno, si se le da un porte de armas con todos esos antecedentes, debemos hacer una pregunta seria y ver a quién más le ha entregado portes de armas esa agencia en particular”, agregó.Dijo que esas compañías, de las cuales no dio a conocer los nombres, también deben revisar a los empresarios que solicitan ese servicio, verificar que realmente sean honestos, que sus negocios estén legalmente constituidos y paguen impuestos.Anotó que por ejemplo, se detectó el caso de una persona que rafagueó su casa y traía escoltas con esos portes de armas de esa agencia.“Hay dos agencias particularmente que tienen una licencia federal para poder otorgar esos portes, y es ahí donde tenemos nuestra dudas, nuestras inquietudes, ojaló lo resuelvan, lo dejamos ahí planteado porque finalmente es la Secretaría de la Defensa Nacional la que entrega esos portes, son dos agencias privadas”, explicó el alcalde.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.