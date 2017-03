‘Con cambio de horario se ahorra luz, pero hay que ayudar’

Aun cuando el Horario de Verano trae ventajas principalmente orientadas al ahorro de la energía eléctrica, por sí solo no representa un gran impacto; por lo que es necesario tomar conciencia y buscar maneras adicionales para mesurar el uso de la electricidad desde el hogar.Lo anterior fue comentado por Ricardo Del Castillo, de la asociación Juárez Limpio, quien resaltó lo importante de mantener a raya los consumos a través de medidas simples.“Si no se llevan otras estrategias en conjunto, la medida no tiene tanto impacto. Tenemos que reducir el consumo energético en los hogares, con aparatos que ahorran electricidad, cambiando los bombillos a led, generando la costumbre de apagar la luz, no tener dos o tres televisores prendidos al mismo tiempo, por ejemplo”, dijo.Según información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el principal objetivo del Horario de Verano es hacer un uso racional de la luz solar durante los meses de mayor insolación.Es decir, que al aprovechar la luz natural en horas hábiles, se obtiene una reducción en el consumo de energía eléctrica para iluminación, equivalente a una hora de luz artificial por las noches, lo cual tiene su mayor impacto en el sector doméstico.En México, el sector doméstico consume 23 por ciento del total de la energía eléctrica que se genera en el país y de este porcentaje, 43 por ciento se destina sólo a iluminación y gran parte de ella se comienza a utilizar al caer la noche, da a conocer la CFE a través de su sitio web.Del Castillo explicó que además de ello, mucha de la energía que se utiliza viene de procesos que generan CO2 (Dióxido de Carbono), cuya concentración en el ambiente genera el llamado efecto invernadero, fenómeno que contribuye a su vez con el calentamiento global y el cambio climático.Por ello, al disminuir el consumo de energía eléctrica se reduce su producción, y por ende, la contaminación.“Ahora que se vienen las altas temperaturas, es importante no sólo recurrir a aparatos eléctricos para mitigar el calor, hay que hacer uso de materiales aislantes, o al momento de la construcción buscar la sombra de los árboles”, recomendó.El Horario de Verano entrará en vigor a las 2 de la mañana del próximo domingo 12 de marzo en la frontera norte del país, incluido Ciudad Juárez, de acuerdo con la Secretaría de Energía. La dependencia federal hizo un llamado a adelantar una hora los relojes el sábado 11 de marzo antes de ir a dormir, para amanecer con el nuevo horario.El cambio originará un desfase de una hora durante tres semanas con el resto del estado, donde se adelantará el reloj hasta el 2 de abril, mientras que con respecto a la Ciudad de México se tendrá la misma hora por esas tres semanas.• Usar aparatos ahorradores• Cambiar focos tradicionales a LED• Costumbre de apagar la luz• No tener 2 o 3 televisores prendidos simultáneamente

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.