Se lanza Infonavit contra trámites fraudulentos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) alertó a la ciudadanía sobre campañas fraudulentas en las que ofrecen a los derechohabientes regresarles el dinero de la subcuenta en efectivo.El subdelegado del Instituto en Ciudad Juárez, Jaime Flores Castañeda, puso como ejemplo un volante que circula cuyo encabezado dice ‘Mejoravit ¿Necesitas dinero en efectivo?’, en el que se ofrecen créditos de 5 mil hasta 50 mil pesos.“Cualquier ofrecimiento de dinero en efectivo por parte de un tercero a un derechohabiente, en nombre del Infonavit, es claramente un acto ilegal”, dijo el funcionario.El volante, del cual El Diario tiene una copia, ofrece descuento vía nómina, sin necesidad de aval, ni buscar en el buró de crédito. Solicita el número de Seguro Social y la fecha de nacimiento para revisar si son elegibles.Asimismo ponen a disposición el celular (656) 707-45-44 a nombre de Mario Isimoto.El programa Mejoravit consiste en un crédito que otorga una institución financiera, que se puede usar para hacer mejoras a la vivienda.Una vez autorizado el crédito, el derechohabiente recibe una tarjeta Mejoravit que puede usar en los comercios autorizados para adquirir materiales de construcción o productos relacionados con mejoras a la vivienda.Flores Castañeda dijo que le preocupa el hecho de que en el volante se ofrezca dinero en efectivo, ya que la subcuenta no puede ser recuperada de esa forma.Recordó el caso de la inmobiliaria CGA, en la que alrededor de 20 personas hicieron la compraventa de una casa con la esperanza de recuperar dinero.Al contactar a Isimoto vía telefónica, dijo que pertenece a una empresa denominada Asesores Inmobiliarios que asegura puede ofrecer dinero del préstamo de Mejoravit y recuperar el de la subcuenta.“Al hacer usted el trámite Mejoravit le da la tarjeta y nosotros por medio de la inmobiliaria les damos el dinero en efectivo”, afirmó.Dijo que esto es posible ya que le inmobiliaria está construyendo casas y que está comprando material, por lo que les devuelven el dinero en efectivo y estos a su vez lo depositan a la cuenta de los trabajadores.Indicó que CGA no fue transparente con las personas, pero que ellos trabajan en Ciudad Juárez y otorgan las casas que piensan traspasar para recuperar el dinero en el fraccionamiento Las Arecas.“Nosotros no lucramos, somos coyotes, somos una empresa establecida”, aseguró.Agregó que próximamente realizarán el primer traspaso para regresarles a tres personas su subcuenta.Sin embargo, el subdelegado mantuvo su postura y reiteró que se trata de un fraude, por lo que pidió no dejarse engañar. (Alicia Fernández / El Diario)

