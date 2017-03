Irán a juicio oral 4 acusados de ultimar a comandante

Auto de apertura a juicio oral se dictó en contra de los cuatro presuntos responsables del asesinado del comandante Jesús Eduardo Alemán Medina, ocurrido el octubre del 2015.El protocolo de Estambul –el manual para documentar si una persona fue sujeta a malos tratos crueles inhumanos o degradantes– resultó positivo a los detenidos Adrián Arturo Delgado, apodado “Néstor” o “Neno”; Luis Carlos Ríos Mendoza, “Spliter”, Irving Ortiz Mejía, “El Jaguar” y José Luis Moreno Vázquez “Cheche” o Tomasillo”.Por lo que varias pruebas, al parecer obtenidas a través de la tortura –entre estas las declaraciones de los sospechosos– quedaron anuladas y no serán presentadas en el juicio oral.El 3 de octubre del 2015 entre las 9 y 10:30 de la mañana el entonces subcomandante regional de la División Investigación de la Fiscalía Estatal, Alemán Medina, se encontraba en el exterior de una casa ubicada en las calles Del Durazno y Del Naranjo en el fraccionamiento El Vergel cuando le dispararon en más de 40 ocasiones.En el escrito de acusación elaborado por agentes del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte se establece que Adrián Arturo Delgado era quien conducía una camioneta Dodge Ram azul y los otros tres hombres también viajaban en ese vehículo y dispararon sus armas contra Alemán Medina.La audiencia denominada “intermedia” o de preparación a juicio oral inició la tarde del miércoles pasado y se prolongó por horas ante el cúmulo de pruebas ofrecidas por el MP y por las abogadas de los acusados.Después de las 9 de la noche, el juez de Control Ramón Porras Córdova dictó el auto de apertura dejando de lado las pruebas contaminadas con la presunta “tortura” de la que fueron objeto los arrestados, estas son la declaración de Irving Ortiz Mejía y de varios agentes ministeriales que al parecer son los responsables de los malos tratos.Desde octubre del 2015, cuando los sospechosos fueron puestos a disposición de un Tribunal de Control para que analizara si fue legal o no su detención, ellos han denunciado que los golpearon, les pusieron la chicharra y una bolsa en la cabeza además de recibir patadas.“Me han estado torturando, poniendo la bolsa en la cabeza, me echaron agua en la nariz, usaron la chicharra. De hecho mire mis manos, cómo las tengo de las esposas y tengo muy golpeado el cuerpo”, expresó el 6 de octubre Ortiz Mejía.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.