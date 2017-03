Niegan acceso a expediente de El Navajo por protección a testigos

Un juez de Control negó ayer acceso a las carpetas de investigación de las personas que desaparecieron en el período 2008-2013 en Ciudad Juárez, cuyos restos fueron encontrados en las inmediaciones del arroyo El Navajo, a Camilo del Real Buendía, a su abogado y al agente del Ministerio Público (MP) del caso.

La decisión fue al considerar que se pone en riesgo la identidad de testigos protegidos y esa información no es relativa a lo que el solicitante persigue.La defensa de Camilo y el director de la investigación le solicitaron a la titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, Eduviges Yáñez Aguirre, reportes de todo lo actuado en la desaparición de hombres y de mujeres en ese lapso y todas las actuaciones respecto a quejas interpuestas en contra del Operativo Conjunto Chihuahua.Pero Yáñez se negó a proporcionar los datos al abogado de Camilo y a su propio compañero, al representante social de la Fiscalía de género que investiga los feminicidios, Rodrigo Caballero Rodríguez.El asunto fue entonces presentado ayer al juez de Control, Carlos Natividad Sánchez Baray, quien tampoco accedió a que la información sea abierta para avanzar en otra línea de investigación que sugiere el abogado de Camilo, Gustavo Martínez Montoya.“Me permito citar la sentencia del 19 de noviembre del 2009 dictada en contra del Estado Mexicano en el caso González y otras vs México, en el considerando número 289 la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado que debe ser asumida por el Estado Mexicano como un deber jurídico pro y no como una simple formalidad condenada a ser infructuosa.“La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetir… señoría: remueva los obstáculos de facto que impiden esta investigación”, exigió el defensor.En su turno, Rodrigo Caballero le dijo al juez no tener oposición a trabajar en la línea de investigación que propone Martínez Montoya pues es necesario respetar el debido proceso a Camilo del Real así como a la presunción de inocencia que la ley le otorga y los datos que obran en las carpetas en poder de Yáñez Aguirre técnicamente no son investigaciones de delitos, dijo, sino una indagatoria dirigida a buscar a los desaparecidos. Por lo que pidió los datos pero se encontró con la negativa de su compañera.El juez también escuchó a la fiscal Yáñez Aguirre quien afirmó que la defensa no motiva porqué requiere la información; no es parte en las carpetas de investigación relativas a la desaparición de personas en el período 2008 a 2013 y no tiene ningún interés jurídico en esas investigaciones en las cuales se involucra a mujeres y niños y testigos protegidos.Además la funcionaria hizo referencia a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no vigente al momento que ocurrieron los hechos que se le atribuyen a Camilo del Real.“Se afectaría la confidencialidad y se verían trasgredidos los derechos de las víctimas (de las carpetas de investigación de personas ausentes o desaparecidas) los cuales deben ser protegidos por cualquier servidor público esto con fundamento en la Constitución Mexicana Artículo 6 fracción II en relación a la protección de los datos personales y privados de las personas que participan en procesos y la Ley General de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito en el Estado de Chihuahua”, afirmó Eduviges Yáñez.Al final el juez le dio la razón a Yáñez Aguirre, básicamente concluyó que Camilo del Real y su abogado no son parte de las carpetas de investigación que resguarda la titular de la Unidad de Personas Ausentes y dio por cerrada la diligencia.