Protestan por mujeres desaparecidas

Cargando

¡“Vivas las queremos¡, ¡Son nuestras hijas¡, ¡que es los que pide el pueblo: justicias¡, ¡hasta que la justicia se haga costumbre¡ gritaron las mujeres en el evento en el que un grupo de artistas realizaron una representación sobre la violencia que sufren las mujeres.Las manifestantes con un altavoz estuvieron gritando para reclamar a las autoridades que realicen su trabajo y además mostraron a los automovilistas y peatones que pasaban por el lugar mantas con fotografías de algunas de las mujeres desaparecidas.“Justicia para nuestras hijas, que nos las regresen con vida” y “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, fueron algunas de otras de las frases que gritaron las mujeres que marcharon por la avenida Juárez.Al llegar a la cruz de clavos colocaron ofrendas florales, para después denunciar que siguen desapareciendo mujeres en esta ciudad.“Exijo justicia por mi hermana que está desaparecidas y cuatro niños que no tiene papá ni mamá. El gobierno no va comprar con nada nuestro silencio, son nuestras hijas y no mercancías”, expresó una de las manifestantes.La mujer recordó las palabras del expresidente municipal, Enrique Serrano quien señaló que la desaparición de las mujeres era un mito y una leyenda en la ciudad.“Somos seres humano de Ciudad Juárez y tenemos derecho a vivir y a luchar por nuestra patria” expresó.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.