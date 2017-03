Suma 4 denuncias presunto violador

El año pasado el Ministerio Público (MP) presentó cargos legales contra Guevara por su probable responsabilidad en haber atacado sexualmente a una estudiante del Cbtis 114 y también por la violación a dos obreras de maquiladora. Aunado a lo anterior, en el 2013 Guevara fue sentenciado por un ilícito de la misma naturaleza.Ayer Guevara –de 31 años de edad quien dijo ser padre de dos hijos y tener una relación en unión libre– fue excarcelado del Cereso 3 de Ciudad Juárez para trasladarlo a la décima tercera sala de la “Ciudad Judicial” ante el juez de Control Rosado Arcudia para que una agente del MP le formulara cargos.La fiscal le informó al juez y al propio sospechoso que el MP sigue una investigación en su contra porque el 29 de agosto del 2013 aproximadamente a las 06:00 horas él utilizó la violencia para amenazar a una menor de 17 años de edad a fin de imponerle la cópula.La representante social dijo que Guevara amagó a la víctima con una pistola y le advirtió que si no hacía lo que él ordenaba iba a matar a su mamá y a su hermano. Luego la condujo a un terreno baldío ubicado en las calles De la Fundición y Tlalnepantla del fraccionamiento Fundidora para violarla.En todos los casos atribuidos a Guevara, que corresponden a cuatro causas penales y engloban cinco víctimas, el modus operandi es el mismo. Amagar a las víctimas para llevarlas a predios baldíos donde al parecer obliga a las víctimas a que le practiquen sexo oral, de acuerdo a los datos judicializados.Ayer Guevara Pérez decidió no rendir declaración y pidió 144 horas o seis días para que su situación jurídica sea resuelta. Por lo que la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo lunes a las 12:00 horas.En esta causa, la número 2394/16 del índice del Tribunal de Control, el juez le impuso la prisión preventiva. (Blanca Carmona)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.