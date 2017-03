‘Pega’ más a niños el cambio de horario

“Ellos no saben de horarios y están acostumbrados a comer cada tres horas, a dormir y despertar a una hora”, comentó.Por ello, aconsejó que desde ahora se procure ajustar lentamente las rutinas diarias, realizándolas más temprano, para que de esa forma el cambio no sea tan brusco.El Horario de Verano entrará en vigor a las 2 de la mañana del domingo 12 de marzo en la frontera norte del país, incluido Ciudad Juárez, de acuerdo con la Secretaría de Energía.La dependencia federal hizo un llamado a adelantar una hora los relojes el sábado 11 de marzo antes de ir a dormir, para amanecer con el nuevo horario.Soberanes Maya dijo que el tiempo promedio para que una persona se acostumbre al cambio es de dos semanas.Explicó que esto tiene relación con el ritmo circadiano del cuerpo, que refiere a los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo aproximado de 24 horas y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad.Cualquier cambio en él motiva una modificación a nivel hormonal que incrementa la producción de cortisol, lo que genera trastornos como aumento de peso, ansiedad, cambios de humor e incluso puede influir en el ciclo menstrual.“Como se adelanta una hora, el cuerpo va a descansar una hora menos. El cambio a horario de invierno por eso no es tan complicado (porque la hora se atrasa, no se adelanta)”, subrayó el médico.Agregó que aunque todo este fenómeno es transitorio, puede afectar directamente a la presión arterial, al metabolismo y otros procesos biológicos.Soberanes Maya recomendó ir moviendo lentamente los horarios de comida y descanso, con el fin de reducir la afectación. (Karen Cano / El Diario)

