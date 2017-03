Priva la incertidumbre en torno a multihomicidio

“No sabemos qué va a pasar. La familia anda batallando hasta para identificar los cuerpos”, dijo uno de los deudos que estaba acompañado por otras cinco personas justo en el sitio donde quedaron los tres hombres sin vida.Parecía que todo regresó a la normalidad. No había vestigios de que el negocio creado en la cochera de una vivienda de la colonia Tierra Nueva había sido rodeado por decenas de patrullas la tarde del martes.Tampoco se observaron los negocios cerrados sobre la calle Puerto Palmas y la calle El Principio donde ocurrió el multihomidio.“Hay que seguirle, no queda de otra”, dijo a El Diario un comerciante que rechazó quedarse en casa y prefirió seguir con la venta de alimentos para garantizar su sustento diario y el de su familia.Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) solo ha identificado a dos de las cuatro víctimas. Pablo Molina Chávez, de 54 años y Daniel Vizcarra Quintana, de 51 años, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de laAmbos fallecieron por las heridas de bala, según el resultado de la necropsia de ley.En este caso los investigadores aún no han obtenido resultados en el esclarecimiento del hecho violento.El ataque ocurrió el martes a la una de la tarde en un negocio de reparación y venta de lavadoras, ubicado en las calles Puerto Palma y El Principio, con un saldo fatal de cuatro hombres asesinados, informaron elementos de la Policía Municipal.La casa donde se encontraban los cuerpos de las víctimas era utilizada como taller de reparación y venta de lavadoras.El seguimiento periodístico que se realiza del delito de homicidio doloso, con datos de la FGE, establece que en Juárez han sido privadas de la vida 342 personas desde que iniciaron los gobiernos estatal y municipal.

