Muro es un proyecto inhumano, reclaman

Las empresas que participarán en la licitación del muro que Estados Unidos planea construir en la frontera deben ser conscientes de que aspiran a participar en un proyecto inhumano que viola los derechos fundamentales, consideró el presbítero Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante.Mencionó que más allá de la búsqueda de ganancia, las compañías constructoras deben ver las consecuencias humanitarias de semejante obra.“Es muy triste que alguien pueda participar o entrarle como candidato a ese proyecto cuando sabe que construir muro es separar, poner en riesgo mucha gente, mucha vida”, dijo.Recordó además que la migración es un fenómeno común a toda la humanidad, por lo que no puede descartarse que en el futuro haya quienes en Estados Unidos deseen migrar hacia el sur.“Nos estamos olvidando de que ahorita puedes estar arriba, pero por la experiencia de Juárez, por el tiempo de violencia, por los años que llevamos en esta pastoral, nunca olvides que un día en la vida puedes llegar a emigrar. Me duele como mexicano, me duele como sacerdote y me duele como ser humano que empresas internacionales entren en este proyecto”, expresó.El religioso refirió que la Casa del Migrante se preparan para recibir hasta a 800 personas, con lo que se superará la capacidad original de 200 migrantes que actualmente puede albergar.Por otra parte, Jorge Bustamante, fundador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), precisó que en gran parte de la frontera existe ya un muro que, además, no ha frenado el tráfico ilegal.“Los muros ya existen en buena parte de la frontera, tampoco para esos muros estábamos preparados y se hicieron, y no pasó nada porque los migrantes siguieron cruzando o brincándose la barda por otras partes donde no hay”, dijo.El académico, profesor emérito del Colef, recalcó que los mayores flujos de migrantes llegan a Estados Unidos de forma legal (con visa) y por vía aérea, por lo que la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México no detendrá la llegada de extranjeros.Recordó además que ante cada refuerzo de la frontera ha habido siempre nuevas formas de seguir con el tráfico de indocumentados.