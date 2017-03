Denuncia y demanda de justicia enmarcan el Día de la Mujer

Cargando

Con una caravana y acto de protesta, integrantes de agrupaciones defensoras de la familia se unieron ayer a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En su mensaje, Elia Barrantia líder de la organización “Sin Violencia” mencionó que la barrera más grande que impide a las mujeres el acceso a la justicia es el miedo y la desconfianza en las autoridades.Agregó que ese es el sentir de las refugiadas en 79 centros con los que cuentan a nivel nacional, donde atienden en cada uno a 10 mujeres en promedio, lo que significa que dan apoyo a 790 madres que decidieron salir de su casa para salvaguardar su integridad y la de sus hijos.“Para llegar a un refugio ya tocaron más de diez puertas, fueron a Fiscalía, fueron a centros de justicia y no encontraron apoyo; es lo que comentan ellas mismas. Piensan que es inútil poner una denuncia, porque no se va a resolver nada”, informó.En el evento estuvo también gente de la Red Mesa de Mujeres, Programa Compañeros y Casa Amiga Esther Chávez Cano. Realizaron una caravana para protestar en torno a las víctimas de trata, por las asesinadas y para exigir que se eliminen los obstáculos que impiden que las mujeres accedan a la justicia, comentó Imelda Marrufo directora de una de estas organizaciones.“Que los jueces incluyan como parte de su trabajo el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ha sido mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es una obligación conforme a lo dispuesto por la legislación internacional en materia de Derechos Humanos”, dijo Marrufo.De acuerdo a datos de la Fiscalía Especializada de la Mujer, en 2014 se realizaron 4 mil 623 denuncias por violencia contra las mujeres, de las cuales solamente 194 fueron judicializadas, es decir, el 4 por ciento.El contingente llegó a tres puntos emblemáticos: “Iniciamos en las instalaciones de Casa Amiga, luego fuimos al Centro de la Ciudad, comentó Lidia Cordero de la Casa Amiga Esther Chávez Cano.Posteriormente se dirigieron al memorial ubicado en el Campo Algodonero, donde recordaron los asesinatos de mujeres, dejaron una ofrenda y plantearon que es importante recordar estos feminicidios, así como a las madres y familiares que se encuentran aún en búsqueda de que sus casos se resuelvan en algún tribunal.Finalmente se dirigieron a la Ciudad Judicial “con una exigencia de justicia para las mujeres asesinadas, pero también para las mujeres que han sido detenidas sin una razón como es el tema de Mary (María Guadalupe Pereda), en donde ella en legítima defensa defendió su vida en violencia familiar y ahora está detenida y acusada de asesinar a su pareja”, compartió Cordero.Agregó que el uno de los principales problemas es el tema de violencia familiar, el cual continúa muy rezagado, ya que muchos de ellos terminan en tragedia.En materia de justicia, se considera que hay un avance, en alusión a que el lunes se ratificó la sentencia por el caso del Arroyo del Navajo.“Lo vemos como un avance en el tema de acceso en la justicia, sin embargo hay un tema muy importante pendiente que es el legislar con perspectiva de género”, comentó la activista.Con este acto se unieron al movimiento internacional “El 8 Paramos”, convocado por la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, cuyo lema es “Este 8 no cuidamos, no limpiamos, no cocinamos, nosotras paramos”, la cual usó los ‘hashtags’ #Mujeresenhuelga, #ParoInternacionaldeMujeres, #8M y #YoParo.Lo último que Norma Laguna supo de su hija hace 7 años, fue que la vieron por algunos bares del Centro, específicamente en uno llamado “El Tangas”, acompañada de hombres armados.“Hago un llamado a los padres de familia, que no dejen que sus hijas anden solas en la calle, ni en el día ni en la noche (…) parece que ser mujer en esta ciudad es un delito”, dijo la mujer quien es madre de Idalí Juache, desaparecida el 23 de febrero del 2010.A través del micrófono, frente a otras simpatizantes de la causa, Norma indicó que las investigaciones que realizan las autoridades competentes son ineficaces, y que lo que ha averiguado ha sido porque las propias madres han realizado investigaciones por su cuenta.“No se investiga a tiempo, las niñas siguen desaparecidas y nosotras las estamos buscando con vida. Yo le digo a las personas que no esperen a estar como nosotras, que no esperen a que les pase esto, y que si ven algo que lo digan, que no tengan miedo, porque no saben si también le puede pasar a ellos”, externó.El grupo de madres se unió a las organizaciones en la Plaza Fundadores, a espaldas de la Catedral, pues se presume que es en el Centro Histórico donde se ha perdido la cuarta parte de las 131 mujeres desaparecidas de las que se tiene registro desde 1987.