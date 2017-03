Protestan vendedores de ‘segundas’ vs policías

Cargando

Vendedores de artículos de segundas protestaron ayer en la explanada de la presidencia municipal contra policías polipreventivos que les retiraron su mercancía, a pesar de que pagan impuestos en el módulo de pequeña importación de la Aduana Fronteriza.El presidente municipal, Armando Cabada, los atendió y aseguró que no permitirá abusos de los polipreventivos.“Tenemos 25 años pasando nuestra mercancía de los mercados populares con boleta y todo, y de todos modos nos estaban hostigando y venimos a manifestarle al presidente municipal la inquietud para que tome cartas en el asunto”, expuso Lorenzo Muñoz, secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).Dijo que cuando cruzan el puente internacional unidades de la Policía Municipal, específicamente del distrito Universidad, los esperan en el área del Chamizal para revisarlos y aunque traen la papeleta del SAT los trasladan a Barandilla y les han decomisado sus artículos.“La comandante de Distrito Universidad, la señora Diana Reyes, es una señora prepotente, no te deja ni hablar”, mencionó Muñoz.El alcalde bajó a la explanada para atenderlos y les dijo que no iba a permitir abusos.“Giré instrucciones para atender la problemática que nos presentaron, que nos apeguemos a la legalidad y que por parte de nosotros no van a tener más quejas”, les dijo Cabada.Muñoz dijo que los vendedores que han sufrido ese hostigamiento trabajan en mercados como el de los Cerrajeros, Fernando Baeza, Colosio, Ponciano Arriaga e Hidalgo.Expuso que los artículos que pasan por la Aduana son de segunda mano, como electrodomésticos y miscelánea.

