Se quedan sin apoyo 500 adultos mayores

Alrededor de 500 adultos mayores no acudieron a recoger su giro para cobrar los 1,160 pesos que otorga la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por medio del programa “65 y más”, por lo que estas personas perderán el apoyo, informó el representante de este organismo en Ciudad Juárez, Luis Calleros.El último día para recoger el documento que se expide para quienes no tienen o ya se les venció la tarjeta de débito con la que pueden cobrar el efectivo otorgado por el Gobierno Federal, concluyó ayer, luego de una extensión de 7 días, pues el plazo inicial terminó el 28 de febrero.Calleros mencionó que los motivos por lo que estos adultos mayores no acudieron pueden ser muchos, pero “quien no haya acudido que vaya los siguientes días para reactivarlo, entre más rápido lo reactivemos, mejor”, dijo.Explicó que al no acudir por el giro automáticamente entran en suspensión del beneficio y mientras no acudan para reactivarlo así se quedará.Agregó que el beneficio ya no es acumulable. “Hasta el año pasado si no cobrabas un bimestre se juntaba con el siguiente”, dijo el funcionario.Calleros detalló que anteriormente había adultos mayores que no cobraban hasta en seis meses, pero cuando las personas fallecían, el retorno del dinero al Gobierno Federal representaba muy complicado para Sedesol.“Por tal motivo si no se cobra en un tiempo pertinente, en automático el sistema los excluye del apoyo que la Federación otorga cada dos meses.