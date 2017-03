Por homicidio, padre e hijo van 10 años presos

Padre e hijo fueron sentenciados a diez años y ocho meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el homicidio de una persona y causarle lesiones a otra.Los sentenciados son Julián Martínez García de 40 años y su hijo Julián Aarón Martínez Álvarez de 19.Los hechos sucedieron el 3 de julio del año pasado aproximadamente a las 04:00 horas frente a un domicilio de la calle Plaza del Popolo del fraccionamiento Jardines de Roma, cuando padre e hijo se pasaron una llave “L” para golpear mortalmente a la víctima y al parecer la esposa de Julián Martínez y mamá del otro implicado –Yuridia A.M., quien no fue sentenciada– pateó a la víctima al momento que se encontraba en el suelo.La víctima Mario Flores Gallardo recibió varios golpes en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo y la causa de su muerte fue un edema cerebral consecutivo a un traumatismo craneoencefálico.Otra persona identificada como Carlos Manuel Martínez Montes fue golpeada durante el mismo hecho y por los hombres ahora sentenciados. Él sufrió un derrame de la conjuntiva del ojo izquierdo y fractura de tabique nasal. Las lesiones que sufrió fueron clasificadas como aquéllas que no ponen en riesgo la vida, tardan más de 60 días en sanar y sí pueden dejar consecuencias médico-legales.La sentencia fue dictada a través de un procedimiento especial abreviado, es decir, padre e hijo renunciaron a su derecho a exigir un juicio oral y aceptaron su responsabilidad en los hechos, por ello el Estado les otorgó una reducción en la pena.Además del castigo corporal, Julián Martínez y Julián Aarón Martínez deberán pagar 376 mil 600 pesos como reparación del daño.

