‘Faltan recursos para concluir hospitales en Juárez’

Chihuahua— Los hospitales de Cancerología y de Especialidades de Ciudad Juárez no se pueden quedar a “medias” y se habrán de buscar esquemas para lograr los recursos necesarios para su conclusión, aseguró el secretario de Salud, José Narro Robles, ayer durante su visita a la ciudad de Chihuahua.Señaló que el panorama económico es complicado, pero no se pueden dejar abandonadas las obras que ya recibieron una inversión y que puede perderse.La construcción de estos hospitales comenzó desde el anterior Gobierno estatal pero se quedaron en “obra negra”, y ahora, ante la falta de recursos de la presente administración, no se ha podido continuar con los trabajos.El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, le hizo ver al secretario de Salud la necesidad de continuar con estas obras y le pidió apoyo para lograr los recursos que se reqieren para concluirlos.Corral Jurado anunció el pago de sueldos hasta cinco veces superiores a los que se ofrecen en Chihuahua y Ciudad Juárez a médicos que deseen trabajar en la Sierra del estado.Esto como medida ante la compleja situación que se vive en materia de seguridad en aquella región y que ha generado la renuencia del personal médico para trabajar en las poblaciones serranas, ante la amenaza del crimen organizado.Debido a los problemas de inseguridad que se viven en la región serrana, varios profesionistas se han visto en la necesidad de solicitar su cambio o bien rechazar las plazas que se les ofrecen en esta zona, situación que también aqueja a maestros.Por tal motivo, el mandatario estatal señaló que se han emitido convocatorias para ocupar las plazas médicas en la Sierra, con sobresueldos a fin de que resulte atractivo para el médico ejercer en esta región.También destacó que el estado habrá de ser garante de la seguridad de los profesionistas que decidan aceptar los espacios. Mencionó que se tiene estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para que se garantice la seguridad del personal médico que labora en la Sierra.Detalló que los sueldos son tres, cuatro o incluso hasta cinco veces superiores a los que se ofrecen en otros puntos de la entidad, esto con el único propósito de mantener la presencia médica en la zona.Con la visita de Narro Robles se llevó a cabo la toma de protesta de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud, así como la reinstalación del Consejo Estatal de Salud, organismos que habrán de facilitar el desarrollo de políticas públicas para mejorar la atención médica en el estado.La Red Chihuahuense de Municipios por la Salud, presidida por el doctor Manuel Rodríguez Robles, tiene el propósito de generar entornos más saludables en cada uno de los municipios del estado en favor de la población y con ello propiciar una cultura de prevención de la salud entre los chihuahuenses.Narro Robles enfatizó que la salud no está en los hospitales o en las unidades médicas, sino que debe estar en la casa, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, que es donde se debe conservar.Resaltó que a veces parece que lo más importante es construir hospitales, lo cual es válido, pero es más importante construir mecanismos que ayuden a preservar la salud en base a buenos hábitos.“Sin salud, no hay productividad, ni educación, ni capacidad de trabajar, y por lo mismo, disminuyen el ingreso y el bienestar; por el contrario, cuando hay salud podemos disfrutar de la vida, del desarrollo de las potencialidades. La salud significa progreso y desarrollo”, expresó.Narro Robles, pidió actuar conforme a la ley, ante los informes publicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en relación al ejercicio fiscal correspondiente al año 2015 de la Secretaría de Salud Estatal, en el que se detectaron irregularidades por alrededor de 107 millones de pesos, en la adquisición de medicamentos; de igual modo, la ASF encontró anomalías por 139 millones de pesos en la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, durante el mismo ejercicio fiscal.Narro Robles mencionó que es responsabilidad de todo servidor público hacer el adecuado uso de los recursos de los que dispone el gobierno, para garantizar el desarrollo de la gente, y dijo que los recursos están debidamente etiquetados para los fines en que deberán ser utilizados.

