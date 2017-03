Exigen evitar separación de familias migrantes

La separación de familias de migrantes indocumentados significaría una grave violación a los derechos humanos y el incumplimiento de instrumentos internacionales en la materia, coincidieron expertos en migración y el canciller Luis Videgaray.Ante la posible implementación de una política pública que separe a los padres de sus hijos en caso de ser detenidos en su intento por cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos –esgrimida por el secretario de Seguridad Interior, John Kelly–, sería posible iniciar procedimientos internacionales, mencionó José Martín Reyes, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.Jesús Peña Muñoz, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, consideró que esta medida, junto a otras ya implementadas por el gobierno de Donald Trump, van más allá de frenar la migración ilegal.“Son eficientes, sí, pero son inhumanas, el mensaje es para muchos migrantes, ya no traigas a tus hijos porque de todas maneras va a haber un riesgo para tu familia, aquí el punto es que ya no crezca la población mexicana en Estados Unidos.El académico Rodolfo Rubio, experto en migración, dijo que los Estados están obligados a proteger a las familias, particularmente cuando se trata de un proceso de desplazamiento migratorio.Por su parte, el canciller Luis Videgaray dijo que “hemos de inmediato hecho saber al Departamento de Seguridad Interior nuestra grave preocupación porque esto así ocurra”.“México ha expresado con oportunidad y claridad, acerca de la preocupación que esto significaría, por el daño irreversible que una situación de estas puede causar en el seno de muchísimas familias mexicanas que están en esta condición”, dijo en conferencia de prensa.El secretario de Relaciones Exteriores señaló que primero debe “destacar que esto no es un anuncio definitivo, es algo que se ha dado a conocer como una posibilidad”.“Esperamos que la opinión del gobierno mexicano incida en la decisión que finalmente se tome por parte del gobierno de Estados ante esta posibilidad que ha sido anunciada de manera preocupante”, agregó.Sobre el trabajo en los centros de asesoría en los consulados de México en Estados Unidos, indicó que se atienden solicitudes de servicios o de apoyo, “desde la simple consulta hasta la asistencia legal”.

