Faltan a audiencia de sus presuntos atacantes

Los agentes ministeriales y militares citados a la audiencia de vinculación o no a proceso contra cuatro personas sospechosas de intentar asesinar a otros elementos, no comparecieron a la diligencia, por lo que volverán a ser citados para hoy miércoles.Los cuatro detenidos, sujetos a proceso penal, son Walter Eduardo Anzures Méndez, José Luis Chávez Carrillo, Francisco Vázquez Ruelas y Esteban Monzón Duarte.Todos están acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa en contra de seis agentes investigadores, posesión de vehículo con reporte de robo, posesión de narcóticos y portación de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.Fueron detenidos por parte de elementos de la Policía Estatal Única (PEU) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado 28 de febrero –un día después de que se registró un atentado contra ministeriales y que resultó lesionado el policía José Luis Rodríguez Covarrubio– en una brecha de terracería en el poblado Ojo Caliente del municipio de Guadalupe.En la primera audiencia realizada el pasado 3 de marzo, la defensa pidió que comparecieran todos los ministeriales y soldados que participaron en el operativo, pero ayer nadie acudió, por lo que volverán a ser citados.Para avanzar, la agente del Ministerio Público (MP) a cargo de la carpeta empezó a presentar los datos de prueba que ha reunido en contra de los cuatro detenidos y con los cuales solicitará la vinculación a proceso.Algunos de los datos aportados por la fiscal son que el 28 de febrero, los ahora procesados dispararon contra los agentes Ricardo Carlos Cano Chavira, Miguel Ángel Chaparro Hernández, César Chávez romero, Ernesto Quintana Álvarez, Rufino García Barroso y Martín Briseño García, pero no lograron asesinados porque ellos se refugiaron y repelieron la agresión.También se señaló que al momento que los militares y policías estatales llegaron a la brecha del poblado Ojo Caliente, los cuatro civiles estaban custodiando vehículos robados.Se trata de una Ford Escale modelo 2008 hurtada el pasado 11 de enero, una Chevrolet Suburban 2008 robada el 8 de febrero y una Gran Cherokee tipo vagoneta modelo 1997 hurtada en septiembre del año pasado.A Anzures Méndez, Chávez Carrillo, Vázquez Ruelas y Monzón Duarte traían una dosis de cocaína y otra de mariguana, así como tres fusiles de asalto calibre 7.62 por 39 y cartuchos de diferentes calibres, unos 188 de calibre 7.62 por 39; 208 calibre .308; 76 calibre .223.Además en el enfrentamiento con los agentes y soldados, dos civiles fueron asesinados. Sus cadáveres quedaron identificados como SIEC 345/2017 y SIEC 346/2017, informó la agente del Ministerio Público al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar.La audiencia de vinculación o no a proceso en contra de los cuatro detenidos continuará hoy a las 9:30 de la mañana.

