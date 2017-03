Continuará Municipio revocación de comodato

El Gobierno local continuará con el proceso para cancelar el comodato de unos predios municipales a la agrupación civil Club de Veteranos, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Explicó que el reciente fallo de un Tribunal Colegiado se refiere a que el procedimiento de cancelación se elaboró mal por parte de la administración municipal anterior, pero aseguró que esto no es una resolución definitiva del caso.“Porque hay ciertos vicios en ese procedimiento de revocación de comodato, pero eso no significa que la autoridad municipal no pueda retomar el procedimiento que corresponde para buscar la revocación de ese contrato de comodato”, explicó.En octubre del 2014, el Ayuntamiento notificó al Club de Veteranos de Futbol el inicio del proceso de cancelación de comodato y la sanción de poco más de 20 mil pesos por permitir el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de uno de los campos deportivos.El Club fue avisado del proceso de cancelación tras documentarse violaciones al contrato de comodato que tenía, entre ellas la omisión en el pago del impuesto Predial que asciende a más de 2 millones de pesos, un adeudo de agua tratada a la Dirección de Parques y Jardines, el consumo de cerveza y observaciones que realizó Protección Civil.La semana pasada, Arcadio Serrano, líder del Club de Veteranos, A.C. declaró que un juez de distrito de Saltillo, Coahuila, falló a su favor en el juicio de amparo número 408/ 2015/ III, por lo que el comodato de los campos del citado club, donde entrenan los Bravos FC Juárez, le será regresado.

