‘Obvio el cobro de facturas y favores’

Regidores de la oposición advierten un claro conflicto de intereses en el apoyo que el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez recibió de sus amigos empresarios durante la campaña y ahora sigan haciendo donaciones al Gobierno, aparte de que algunos son funcionarios.Además señalan la falta de transparencia en la información sobre los apoyos que obtiene y de sus beneficiarios, a quienes el alcalde solamente se refiere como “mis donantes”.“Obviamente genera un conflicto de intereses por más que quieran argumentar que no”, dijo el edil del PAN, Hiram Apolo Contreras Herrera.Agregó que esto también es evidente con la designación del director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Álvaro Roberto Manuel Mora Palacios, quien semanas antes recibió asignaciones directas de contratos de obra por un monto de 3 millones 203 mil pesos.Aseguró que la fracción del PAN ha solicitado información de las donaciones que ha recibido el Municipio y no se ha proporcionado nada, por lo que reclamó la falta de transparencia del Gobierno.Igualmente, la regidora del PRI, Laura Tapia Martínez, aseguró que han pedido lo mismo y no se les ha entregado, a pesar de que el alcalde asegura que esta es una administración diferente.“Ya lo hemos comentado, de transparente no tiene nada esta administración”, dijo.Agregó que el conflicto de intereses de los amigos del alcalde existe porque al apoyar la campaña, es obvio el cobro de facturas y de favores al Gobierno local.Manifestó que a pesar de que sean donaciones, se deben documentar en la administración municipal, y esto no ocurre.“Estamos en una administración de total opacidad, estaremos al pendiente para esclarecer esas donaciones, ya que el alcalde sólo dice “mis donadores”, dijo.En su página de Facebook, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, publicó ayer en la mañana que con los donativos que ha recibido de empresarios prominentes ha generado “cohesión social”.“Hacía muchos años que no se contaba con el apoyo de los empresarios en cuanto a donaciones y participación con la comunidad”, manifestó.Dijo que lo han apoyado con calentones, láminas, juguetes, sillas de niños para automóviles, alimentos, actividades de esparcimiento e impulso a la cultura y deporte.“Estas, son algunas de las donaciones que prominentes juarenses han hecho de manera desinteresada con el único fin de ayudar a nuestra comunidad y con la certeza de que su aportación está llegando a los que menos tienen”, agregó.A través del sistema de solicitudes de información pública (Infomex), el Gobierno Municipal reveló a El Diario que las donaciones recibidas por el alcalde –que sus amigos le han sufragada en conjunto o de manera individual–, son la remodelación de un piso del edificio de la alcaldía, así como chamarras, calentones de leña y un camión.

