Cumple Recaudación una semana sin placas

Informó que el problema radica en que las 2 mil 700 matrículas fronterizas y mil nacionales que el fabricante prometió enviar el viernes pasado no llegaron, por motivos que se desconocen.Ante esta situación, Recaudación optó por suspender el trámite de canje de placas, el cual tiene un costo de 613 pesos.La falta de matrículas ha desatado la molestia de los guiadores y organismos, que denunciaron que aunque regularizaron sus vehículos y pagaron las placas no les han entregado ningún documento que los avale para circular.El funcionario señaló que muchas personas necesitan ir a El Paso y requieren portar las matrículas.“A estos ciudadanos se les emite una disculpa por no entregarles sus láminas a tiempo, pero es una situación que está fuera del alcance de las autoridades locales”, agregó.Nevárez Rodríguez dijo que a los guiadores que van a obtener placas por primera vez se les entregan sólo matrículas provisionales que son de cartón.También dan de ese material a los guiadores que el año pasado no hicieron la revalidación vehicular y que la hacen hasta ahora.Pero hasta en las provisionales se tienen ya problemas de escasez, comentó.“Supuestamente desde el viernes nos mandaron 2 mil 700 placas fronterizas y mil nacionales pero no han llegado, se supone que vienen en camino”, expresó.Del martes pasado a la fecha, se han entregado mil juegos de placas temporales que tienen vigencia hasta el último día de abril, informó.“Primero era que no había negociación, segundo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no había otorgado el permiso de la serie y ahora que vienen en camino”, dijo el funcionario.Integrantes de la Unión Independiente de Vendedores de Autos y Camiones (Uivac) denunciaron la semana pasada la falta de placas metálicas en Recaudación de Rentas.Daniel Cereceres Rosales, dirigente del organismo, afirmó que el rezago en matrículas fronterizas se viene arrastrando desde diciembre de 2016. (Horacio Carrasco / El Diario)

