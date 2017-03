Confirman sentencia por caso de arroyo El Navajo

Los magistrados ratificaron que César Félix Romero Esparza, Edgar Jesús Regalado Villa, Manuel Vital Anguiano, José Antonio Contreras Terrazas y Jesús Hernández Martínez son penalmente culpables de los delitos de homicidio agravado y trata cometidos en perjuicio de María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jesica Leticia Peña García, Deysi Ramírez Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Jazmín Salazar Ponce.Los magistrados también confirmaron el fallo absolutorio emitido por el tribunal de juicio oral a favor de José Gerardo Puentes Alva.Los magistrados no modificaron la pena, los cinco hombres estam condenados a 697 años y seis meses de cárcel.Uno a uno los aproximadamente 30 agravios presentados por los abogados defensores fueron desestimados por los magistrados César Ramírez Franco, Roberto Siqueiros Granados y Marco Tulio Cano Corral, quienes además advirtieron que en el juicio oral instruido en contra de los ahora sentenciados no hubo violación a derechos fundamentales.“Las juezas determinaron la existencia de un grupo delincuencial cuya ocupación era entre otras la explotación sexual de mujeres, lo anterior a partir de las pruebas que fueron desahogadas en audiencia y que como hemos razonado la conclusión obtenido de los mismos no resulta atractiva. Por lo que hace la intervención directa de Edgar Regalado en el delito de trata de personas encontramos que las juezas destacaron el testimonio del protegido L.J. quien lo identificó con un apodo “El Piwi”, integrante de “Los Aztecas”, que participó en la capturó en colaboración con otros a las víctimas Deysi, Idaly, Jazmín a quien incluso la violentó sexualmente, Jessica Leticia, Jessica Terrazas, Lizbeth Áviles, María Guadalupe, Mónica Liliana y Beatriz Alejandra para después llevarlas a la vecindad y de ahí a otros lugares a prostituirlas, testimonio el cual las juezas otorgaron credibilidad por provenir de alguien que incluso dijo pertenecer al citado grupo delictivo”, dijo el magistrado Siqueiros.Los abogados defensores insistieron en que sus representados son inocentes e informaron que recurrirán al amparo directo en contra de la resolución emitida por el tribunal de casación.Ayer la audiencia inició a las 1:30 de la tarde con la presencia de las madres de cinco víctimas y se prolongó por más de cinco horas además de un receso decretado después de las 4 de la tarde.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.