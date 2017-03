Aviadores siguen en Sindicatura

Dijo que la Sindicatura no ha solicitado la baja a la Dirección de Recursos Humanos, por lo tanto siguen siendo empleados municipales.El funcionario afirmó que los salarios mensuales de los tres profesores son de 21 mil pesos en el caso de Eloy Díaz Unzueta; 27 mil 500 pesos para Samuel García Soto y la percepción de René Armando González Nava es de 12 mil pesos.Ortega explicó que el proceso para dar de baja a personal de la administración municipal consiste en notificar el cese a la Dirección de Recursos Humanos, situación que no se ha presentado en ninguno de estos tres casos.La Sindicatura dio a conocer a finales de la semana pasada que tres catedráticos de la UACh renunciaron como asesores, ya que son maestros de tiempo completo y en el organismo trabajaban en un proyecto especial.Se trata de los profesores y exdirectores de la Facultad de Ciencias y Políticas de la UACh, Samuel García Soto, René Armando González Nava y Eloy Díaz Unzueta.La supuesta renuncia ocurrió la semana pasada luego de que trascendió que eran “aviadores” en la Sindicatura.El personal de Comunicación Social del organismo indicó que los tres entraron a laborar desde octubre pasado, y renunciaron porque “su horario no fue compatible y empezaron el semestre, ellos son catedráticos”.Sobre este asunto, el presidente municipal, Armando Cabada, dijo que la Sindicatura es un organismo autónomo y tiene su presupuesto anual, “él síndico tiene que cuidar su presupuesto, si a él no le importa o le importa poco tirar el dinero a la basura es su problema de él, él es el responsable de ese departamento”.

